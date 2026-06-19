«Линия фронта в другом месте»: премьер Польши отреагировал на лишение Зеленского ордена

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал решение президента Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. По его мнению, обострение отношений между Варшавой и Киевом играет на руку россии.

Об этом Туск заявил в своем посте в соцсети X.

2 июня 2026, 20:03 Историческая ловушка: как популисты бьют по союзу Украины и Польши Как скандал вокруг УПА, заявления Навроцкого и Босака, а также судьба украинцев в Польше стали тестом на политическую зрелость двух государств.

Премьер говорит, что конфликт между Польшей и Украиной «радует путина и шокирует союзников». Он призвал обе стороны не допустить дальнейшей эскалации.

«Задача президентов Зеленского и Навроцкого – снижать эмоции, а не усиливать напряженность. Линия фронта проходит в другом месте», – подчеркнул глава польского правительства.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Причиной стал дипломатический скандал из-за присвоения одному из подразделений ССО Украины почетного наименования в честь Героев УПА. Варшава остро отреагировала на это решение из-за сложных исторических вопросов, в частности оценки деятельности УПА в контексте Волынской трагедии 1943 года.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что именно украинская сторона несет ответственность за урегулирование нового исторического конфликта между Варшавой и Киевом, который вспыхнул из-за присвоения подразделению ССО наименования «имени Героев УПА».

Также сообщалось, что вопреки этому громкому скандалу Зеленский все же поедет в Польшу. Он прибудет в Гданьск для участия в Конференции по восстановлению Украины, которая запланирована на 25–26 июня.

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