Сибига и Буданов отказались от государственных наград Польши из-за лишения ордена Зеленского

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявили об отказе от государственных наград Республики Польша после решения президента Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.
Об этом говорится в их постах в соцсетях.
Сибига назвал этот шаг стратегической ошибкой Варшавы, которая, по его словам, играет на руку Москве. Глава украинского МИД подчеркнул, что не видит возможности и дальше сохранять Командорский крест со звездой ордена «За заслуги перед Польшей», которым он был награжден в 2022 году, и сообщил о намерении вернуть знак отличия польской стороне.
По словам министра, проблема заключается не в самих наградах, а в отношениях между государствами. Он подчеркнул, что Украина последовательно придерживалась принципа взаимного уважения даже в вопросах, которые остаются сложными для обеих стран.
Сибига также напомнил о длительной работе Киева и Варшавы над урегулированием исторических споров, возобновлением поисково-эксгумационных работ, деятельности Конгресса историков и другими совместными инициативами. По его мнению, нынешнее обострение не отвечает интересам ни украинцев, ни поляков.
В то же время Буданов назвал решение польского президента недружественным шагом по отношению к украинскому народу и предостерег, что оно станет дополнительным аргументом для российской пропаганды.
Руководитель ОП подчеркнул, что Украина уважает право каждого народа на собственное видение истории и ожидает такого же отношения к своей национальной памяти. Он также обратил внимание на то, что Ордена Белого Орла до сих пор формально не лишен итальянский диктатор Бенито Муссолини.
В связи с решением Варшавы Буданов объявил об отказе от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей», который получил в прошлом году. В то же время он заверил, что Украина продолжит придерживаться принципов открытого и равноправного партнерства с союзниками.
Напомним, скандал возник после того, как президент Украины присвоил одному из подразделений Сил специальных операций почетное наименование в честь Героев УПА, объяснив это решение желанием восстановить исторические традиции украинской армии. В Польше это вызвало острую реакцию из-за исторической оценки деятельности УПА, которую значительная часть польского общества связывает с Волынской трагедией 1943 года.
19 июня Навроцкий принял решение лишить Зеленского ордена Белого Орла на фоне этого скандала.
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