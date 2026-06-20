Сибига и Буданов отказались от государственных наград Польши из-за лишения ордена Зеленского

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявили об отказе от государственных наград Республики Польша после решения президента Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

Об этом говорится в их постах в соцсетях.

2 июня 2026, 20:03 Историческая ловушка: как популисты бьют по союзу Украины и Польши Как скандал вокруг УПА, заявления Навроцкого и Босака, а также судьба украинцев в Польше стали тестом на политическую зрелость двух государств.

Сибига назвал этот шаг стратегической ошибкой Варшавы, которая, по его словам, играет на руку Москве. Глава украинского МИД подчеркнул, что не видит возможности и дальше сохранять Командорский крест со звездой ордена «За заслуги перед Польшей», которым он был награжден в 2022 году, и сообщил о намерении вернуть знак отличия польской стороне.

По словам министра, проблема заключается не в самих наградах, а в отношениях между государствами. Он подчеркнул, что Украина последовательно придерживалась принципа взаимного уважения даже в вопросах, которые остаются сложными для обеих стран.

Сибига также напомнил о длительной работе Киева и Варшавы над урегулированием исторических споров, возобновлением поисково-эксгумационных работ, деятельности Конгресса историков и другими совместными инициативами. По его мнению, нынешнее обострение не отвечает интересам ни украинцев, ни поляков.

В то же время Буданов назвал решение польского президента недружественным шагом по отношению к украинскому народу и предостерег, что оно станет дополнительным аргументом для российской пропаганды.

Руководитель ОП подчеркнул, что Украина уважает право каждого народа на собственное видение истории и ожидает такого же отношения к своей национальной памяти. Он также обратил внимание на то, что Ордена Белого Орла до сих пор формально не лишен итальянский диктатор Бенито Муссолини.

В связи с решением Варшавы Буданов объявил об отказе от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей», который получил в прошлом году. В то же время он заверил, что Украина продолжит придерживаться принципов открытого и равноправного партнерства с союзниками.

Напомним, скандал возник после того, как президент Украины присвоил одному из подразделений Сил специальных операций почетное наименование в честь Героев УПА, объяснив это решение желанием восстановить исторические традиции украинской армии. В Польше это вызвало острую реакцию из-за исторической оценки деятельности УПА, которую значительная часть польского общества связывает с Волынской трагедией 1943 года.

19 июня Навроцкий принял решение лишить Зеленского ордена Белого Орла на фоне этого скандала.

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