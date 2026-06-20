Орбан раньше поддерживал вступление Украины в ЕС – Мадяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что его предшественник Виктор Орбан до 2022 года поддерживал вступление Украины в Европейский Союз, но впоследствии изменил позицию и перешел в лагерь противников такого решения.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе после саммита ЕС, передает «Европейская правда».

19 июня 2026, 11:09 Из декларации ЕС убрали пункт об ускоренном вступлении Украины из-за Мадьяра Из совместной декларации глав-лидеров саммита Евросоюза удален пункт об ускоренном вступлении Украины в Европейский Союз. На этом настоял премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

По словам Мадяра, в начале 2022 года, еще до начала полномасштабного вторжения, Орбан написал официальное открытое письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором заявлял, что Украину следует принять в ЕС.

«Не открою большого секрета, что есть те, кто хотел бы ускорить это ее вступление. Раньше к этому клубу принадлежал и Виктор Орбан», – сказал Мадяр.

Венгерский премьер отметил, что через год после этого Орбан снова говорил о поддержке такого подхода – на этот раз вместе с бывшим министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

«Так что даже Виктор Орбан когда-то был в этом клубе, но однажды проснулся и решил, что с политической, электоральной позиции ему выгоднее присоединиться к лагерю противников Украины и тех, кто накладывает вето», – добавил он.

Мадяр также заявил, что его правительство системно выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС.

По его словам, Венгрия добилась изъятия из текста норм, из которых могло следовать, что после открытия первого кластера для Украины автоматически откроют все остальные.

Он утверждает, что именно по инициативе Венгрии в документ добавили норму, согласно которой открытие остальных пяти кластеров должно основываться на результатах реформ.

«Мы не считаем это хорошей идеей. Во-первых, потому что первый кластер открыли только что. Во-вторых, это плохой сигнал для стран Западных Балкан, которые работают над вступлением, некоторые даже меняли название государства, переписывали всю свою конституцию, шли на большие жертвы, чтобы стать членами ЕС», – сказал Мадяр.

Напомним, недавно сообщалось, что Орбана переизбрали лидером «Фидес», несмотря на поражение на выборах. В то же время в кругу республиканцев из MAGA-крыла США рассматривают вариант, при котором экс-премьер Орбан может занять должность в ООН, что обеспечит ему дипломатический иммунитет.

А ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что выплаты бывшим чиновникам после поражения Виктора Орбана на выборах направят на поддержку украинского детского дома.

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