Мадьяр анонсировал расследование касаемо захвата инкассаторов Ощадбанка

Мир
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Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр поручил спецслужбам расследовать силовую операцию против инкассаторов Ощадбанка.
Фото getty images

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о начале масштабного внутреннего расследования относительно захвата украинских инкассаторов и средств Ощадбанка.

Об этом говорится в посте Мадьяра в соцсети Х.

По его словам, профильные службы получили приказ немедленно разобраться в деталях инцидента, который уже окрестили делом об украинском «золотом конвое».

«Мы распорядились о проведении немедленного внутреннего расследования в Национальной налоговой и таможенной администрации, Центре по борьбе с терроризмом и других профильных ведомствах в связи с делом об украинском «золотом конвой», – написал Мадьяр.

Он также добавил, что к делу должна немедленно подключиться Генеральная прокуратура для предоставления правовой оценки событиям.

Напомним, в начале марта в Венгрии произошло безосновательное задержание двух бронированных автомобилей Ощадбанка и семи инкассаторов, которые осуществляли перевозку золота и иностранной валюты. Конфликт возник во время планового рейса из Австрии в Украину, а общая стоимость задержанного груза составила более 75 млн долларов.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто тогда заявил, что изъятые средства якобы могли принадлежать «украинской военной мафии», и требовал официальных разъяснений от украинской стороны.

Впоследствии Киеву удалось освободить семерых инкассаторов, а 6 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вернула средства и ценности государственного Ощадбанка, которые были захвачены венгерскими спецслужбами.

А недавно Ощадбанк добился полной отмены решений венгерских властей в отношении семи своих инкассаторов, которых ранее задержали вместе с инкассаторскими автомобилями во время перевозки средств из Вены в Киев.

Также СМИ выяснили, что решение о силовой операции против украинского инкассаторского конвоя «Ощадбанка» приняли венгерские власти во главе с тогдашним премьер-министром Виктором Орбаном.

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