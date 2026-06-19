Из декларации ЕС убрали пункт об ускоренном вступлении Украины из-за Мадьяра

Европейский Союз по требованию венгерского премьер-министра Петера Мадьяра убрал положение об ускорении евроинтеграции Украины из финального текста декларации глав ЕС по итогам саммита.

Об этом в своем Х сообщил венгерский премьер Мадьяр, который не поддерживает ускоренное вступление нашей страны в ЕС.

«По моей инициативе в последний момент из текста было удалено положение об ускорении интеграции Украины. Это было непросто», – написал он.

27 апреля 2026, 17:06 ЕС без иллюзий: почему быстрое членство Украины до 2027 года почти нереалистично Быстрое вступление Украины в ЕС до 2027 года почти нереально - переговорные кластеры еще не открыты политически, впереди 33 главы, сложные реформы, согласие всех стран ЕС и ратификация договора о вступлении.

Он добавил, что интенсивные обсуждения по этому вопросу шли 4 часа, и отметил, что за несколько недель подготовки декларацию «существенно доработали». В частности, на основе венгерских предложений.

Мадьяр также подчеркнул, что впервые за полтора года появилась возможность принять итоговую декларацию, одобренную всеми государствами-членами.

«Так бывает, когда кто-то приходит не только для того, чтобы угрожать и сеять страх, но и стремится найти компромисс», – резюмировал премьер Венгрии.

Кроме этого, Будапешт высказал оговорку относительно открытия следующих переговорных кластеров в рамках евроинтеграции Украины.

«У нас есть сомнения по поводу открытия всех остальных переговорных разделов после открытия первого кластера. И мы не одиноки в этом – есть и другие государства-члены, которые говорят то же самое. Мы выступаем за процесс присоединения, основанный на заслугах и результатах», – цитирует заявление Мадьра Euronews.

По данным источников издания, Петер Мадьяр и Владимир Зеленский имели короткую личную беседу, после которой президент Украины выразил надежду, что Венгрия будет способствовать открытию остальных кластеров для переговоров о вступлении в ЕС «раньше, чем вы думаете».

Напомним, перед этим премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренную процедуру интеграции Украины в Европейский союз. По его мнению, такой шаг был бы несправедливым по отношению к государствам Западных Балкан, которые уже длительное время ожидают вступления в ЕС.

Как известно, 15 июня все страны Европейского Союза официально поддержали открытие первого кластера переговоров о вступлении в блок Украины и Молдовы.

А еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что другие пять кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины могут быть открыты уже в июле.

В свою очередь Владимир Зеленский, реагируя на открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины, заявил, что страна выполнила необходимую работу и готова к дальнейшему продвижению на пути к членству в Евросоюзе.

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