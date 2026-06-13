Историческое соглашение между Венгрией и Украиной о нацменьшинстве вступило в силу – Мадяр

Украина и Венгрия официально заключили соглашение об образовательных, культурных, языковых и политических правах венгерской общины в Закарпатье. После этого Будапешт согласился на открытие первого переговорного кластера в процессе вступления Украины в ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр.

13 июня 2026, 09:40 «Тиса» готовит масштабную реформу государственных медиа в Венгрии Тиса запускает реформу общественных медиа в Венгрии. Законопроект предусматривает демонтаж старой системы и создание независимого управления СМИ.

По его словам, историческое соглашение между Украиной и Венгрией о правах венгерской общины в Закарпатье уже вступило в силу.

«Историческое соглашение между Венгрией и Украиной об образовательных, культурных, языковых и политических правах венгерской общины в Закарпатье вступило в силу», – заявил Мадяр.

Полный текст соглашения пока не опубликован. В то же время ранее венгерский премьер заявлял, что Украина обязалась комплексно урегулировать вопросы, касающиеся прав примерно 100 тысяч этнических венгров, проживающих в Закарпатье.

Переговоры по этому вопросу начались еще при предыдущем правительстве Виктора Орбана, однако тогда стороны не достигли окончательной договоренности.

Мадяр заявил, что его администрации удалось завершить процесс за несколько недель, сохранив давние требования Венгрии по защите меньшинств.

«За несколько недель нам удалось решить проблему, которую правительство Орбана не смогло решить за десять лет», – подчеркнул он.

Премьер Венгрии добавил, что Украина официально включила свои обязательства в план действий по правам меньшинств, подготовленный в рамках процесса вступления в ЕС. По его словам, это означает, что выполнение этих договоренностей будут контролировать также институты Евросоюза.

«Это означает, что выполнение обязательств Украины также стало ожиданием Европейского Союза», – отметил Мадяр.

Он добавил, что Европейская комиссия и Европейский совет будут следить за соблюдением Украиной взятых обязательств. Если Киев не выполнит договоренности по правам меньшинств, дальнейший прогресс в процессе вступления может быть заблокирован.

После политической договоренности и официальных обязательств Украины Венгрия дала согласие на открытие первого переговорного кластера в процессе вступления Украины в ЕС.

В то же время Мадяр подчеркнул, что это лишь начало долгого пути к членству. В качестве примера он привел Черногорию, которая начала переговоры о вступлении в 2012 году, но до сих пор не стала членом Евросоюза.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия не будет препятствовать евроинтеграции Украины и отменяет 17-месячное вето на продвижение заявки Украины на вступление в ЕС.

Ранее также сообщалось, что председательствующий Кипр начал подготовку к официальному открытию первого переговорного кластера в рамках процесса вступления Украины и Молдовы в Европейский Союз.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.