Американская разведка предупредила Трампа, что Израиль может сорвать соглашение с Ираном – WP

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Cпецслужбы США предупредили администрацию Трампа о риске срыва мирного соглашения с Ираном из-за действий правительства Израиля.
Фото: TNS

Американские спецслужбы предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о риске срыва мирного соглашения с Ираном из-за действий правительства Израиля.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По информации журналистов, разведка пришла к выводу, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может предпринять шаги, которые поставят под угрозу договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

Израильское руководство намерено продолжать военные операции против группировки «Хезболла» в Ливане, в то время как одним из ключевых пунктов американо-иранского соглашения является прекращение боевых действий на ливанском направлении. Ситуация уже привела к переносу первого раунда переговоров в Швейцарии из-за новых израильских авиаударов и атаки на «Хезболлу».

В разведывательном отчете отмечается, что накануне парламентских выборов политическое будущее Нетаньяху в значительной степени зависит от демонстрации жесткой позиции по «Хезболле». В частности, израильский премьер не хочет выводить войска с юга Ливана, поскольку такой шаг может быть воспринят избирателями как поражение.

Эксперты предупреждают, что власти Израиля рискуют пойти на серьезный конфликт с Трампом, хотя США имеют рычаги влияния, в частности, возможность ограничить поставки боеприпасов или заморозить обмен разведданными.

Напомним, накануне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который, по словам сторон, направлен на прекращение войны и запуск нового этапа переговоров между странами.

Трамп уже заявил, что Вашингтон возобновит удары по Ирану, если Тегеран не будет выполнять условия заключенного мирного соглашения. По его словам, США «разбомбят Иран дотла» в случае нарушения договоренностей.

Вместе с тем, сегодня Иран объявил о повторном закрытии Ормузского пролива. В Тегеране объяснили решение тем, что Израиль якобы не выполнил условия выхода из Ливана, а американские войска продолжают оставаться в регионе.

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