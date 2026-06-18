«Разбомбим их дотла»: Трамп пригрозил Ирану в случае нарушения мирного соглашения

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Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану возобновлением масштабных ударов, если Тегеран нарушит условия мирного соглашения. Американский лидер заявил, что Вашингтон «разбомбит Иран дотла».
Фото White House

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возобновит удары по Ирану, если Тегеран не будет выполнять условия заключенного мирного соглашения. По его словам, США «разбомбят Иран дотла» в случае нарушения договоренностей.

Об этом Трамп сказал во время пресс-конференции на полях саммита G7 во Франции, передает Reuters.

Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

«Мы будем бомбить их дотла, если они нарушат соглашение. Я не хочу, чтобы этого произошло. Я хочу, чтобы они соблюдали соглашение», – заявил американский лидер.

В то же время Трамп отметил, что надеется на выполнение договоренностей и начало мирного процесса на Ближнем Востоке. Он также назвал иранцев «умными людьми» и заявил, что стороны будут работать над заключением постоянного перемирия в течение следующих 60 дней.

Ранее президент США также заявил, что в случае невыполнения условий соглашения Вашингтон «снова начнет сбрасывать бомбы прямо им на головы».

США и Иран обнародовали текст временного соглашения о прекращении войны. Документ подписали Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан в цифровом формате на английском и фарси. В Тегеране заявили, что договоренность уже вступила в силу.

Лидеры G7 приветствовали соглашение между США и Ираном, однако призвали к немедленному прекращению боевых действий в Ливане. В то же время Израиль, который не принимал участия в переговорах, заявил, что оставляет за собой право применять силу.

Трамп также раскритиковал тактику премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху относительно ударов по «Хезболле» в Ливане, призвав его действовать «мягче».

Напомним, накануне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который, по словам сторон, направлен на прекращение войны и запуск нового этапа переговоров между странами.

По данным СМИ, которые узнали текст соглашения, проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который стороны планируют подписать в ближайшие дни, предусматривает, в частности, постепенную отмену всех санкций с Тегерана и снятие морской блокады в районе Ормузского пролива.

Также стоит отметить, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении сосредоточить свои усилия на урегулировании войны россии против Украины после завершения конфликта с Ираном.

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