В Самарской области рф горит НПЗ после атаки дронов

Беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в российской Сызрани в ночь на 4 августа. БПЛА пролетели почти тысячу километров.

Об атаке на НПЗ в Самарской области сообщили очевидцы, мониторинговые и OSINT-каналы.

Первые сообщения о взрыве начали появляться в сети около двух часов ночи. Впоследствии мониторинговые Телеграм-каналы опубликовали фото с кадрами пожара и задымления, а OSINT-каналы написали, что горит НПЗ «Роснефти», входящий в Самарскую группу НПЗ россии.

Сызранский НПЗ – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарском регионе рф. Он выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и сжиженные углеводородные газы. Также, согласно открытым данным, здесь перерабатывают от 7 до 8,9 миллиона тонн нефти в год, что составляет более 3% от общероссийского показателя.

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Предприятие обеспечивает топливом Самарскую, Саратовскую, Пензенскую области и частично центральные регионы россии. Кроме этого, это предприятие поставляет топливо на аэродромы и в воинские части рф.

Как известно, этот НПЗ уже был атакован в прошлом месяце, после чего остановил работу.

Также в ночь на 4 августа беспилотники атаковали логистические комплексы в Московской и Ленинградской областях россии. Под удар могли попасть, в частности, складские помещения маркетплейса Wildberries.

Кроме того, 3 августа украинские дроны атаковали один из ключевых логистических центров Wildberries во Владимирской области рф.

А еще стоит добавить, что Украина в июле значительно усилила удары по российской энергетической инфраструктуре. Из-за повреждений предприятий российские компании были вынуждены увеличить экспорт сырой нефти, поскольку переработка упала до минимального уровня за последние 24 года.

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