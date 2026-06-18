США отменили морскую блокаду Ирана

Центральное командование ВМС США (CENTCOM) сообщило о прекращении морской блокады иранских портов. Решение принято в соответствии с распоряжением президента США.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

В CENTCOM указали, что американские силы больше не будут препятствовать проходу судов в районе Персидского и Оманского залива.

«Все меры по обеспечению блокады прекращены», – говорится в сообщении.

В то же время в CENTCOM подчеркнули, что военные корабли США останутся в регионе. Их присутствие должно гарантировать соблюдение достигнутых договоренностей.

Напомним, накануне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который, по словам сторон, направлен на прекращение войны и запуск нового этапа переговоров между странами.

Американский лидер Дональд Трамп уже заявил, что Вашингтон возобновит удары по Ирану, если Тегеран не будет выполнять условия заключенного мирного соглашения. По его словам, США «разбомбят Иран дотла» в случае нарушения договоренностей.

Ранее СМИ сообщили, что общие расходы США на войну в Иране превысили 110 миллиардов долларов.

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