Расходы США на войну в Иране превысили 110 миллиардов долларов – СМИ

Соединенные Штаты Америки потратили на военную операцию против Ирана, которая началась 28 февраля 2026 года, 113,3 миллиардов долларов.

Об этом сообщает портал Iran War Cost Tracker, ссылаясь на отчеты Пентагона, предоставленные Конгрессу.

Как известно, ресурс ведет подсчеты средств, необходимых на содержание военнослужащих, кораблей, переброшенных на Ближний Восток, а также подсчитывает другие сопутствующие расходы.

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Методика расчета основывалась на докладе министерства обороны конгрессу США, в котором говорилось, что первые шесть дней операции стоили $11,3 млрд, а в дальнейшем расходы составят $1 млрд в день.

Поэтому, согласно финальному подсчету Iran War Cost Tracker, конфликт на Ближнем Востоке, длившийся 108 дней, обошелся американцам примерно в $113,3 миллиарда, и расходы на него больше не увеличиваются.

Вашингтон официальных данных пока не приводил. Однако, по словам президента США, только на боеприпасы в ходе последних атак Соединенные Штаты потратили 250 миллионов долларов.

Тем временем Дональд Трамп в своей соцсети написал, что американский фондовый рынок достиг рекордного уровня, а цены на нефть падают. В то же время он обратился к своим хейтерам и назвал их «плохими людьми», призвав сделать Америку снова великой.

«Эти дураки, которые думают, что я был недостаточно жестким по отношению к Ирану, когда фондовый рынок только что достиг рекордного уровня, а цены на нефть падают вниз, либо завистливые, либо плохие люди, либо дураки. Сделайте Америку снова великой», – написал он.

Напомним, накануне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который, по словам сторон, направлен на прекращение войны и запуск нового этапа переговоров между странами.

Как сообщалось, документом предусмотрена постепенная отмена всех антииранских санкций и снятие морской блокады с Ормузского пролива.

Сделка также якобы закрепляет создание частного инвестфонда на 300 миллиардов долларов для восстановления Ирана, причем более половины этой суммы уже аккумулировано.

На фоне достижения мира между США и Ираном мировые цены на нефть продолжили падение. Стоимость сырья снизилась более чем на 2%.

Тем временем американский президент Трамп предупредил Иран о возобновлении бомбардировок, если Тегеран нарушит условия заключенного мирного соглашения. По его словам, США «разбомбят Иран дотла» в случае нарушения договоренностей.

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