Цены на нефть продолжают падать после подписания мирного соглашения между США и Ираном

Мировые цены на нефть в четверг, 18 июня, продолжают падать на фоне заявления президента Дональда Трампа о подписании мирного соглашения между США и Ираном, которое, в частности, позволит возобновить движение танкеров через Ормузский пролив.

Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, цены на нефть снизились более чем на 2% после подписания промежуточного соглашения между США и Ираном.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на $1,64, или 2,06%, до $77,91 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на $1,8, или 2,34%, до $74,99 за баррель.

Оба бренда достигли минимальных значений за последние три месяца на фоне ожиданий, что договоренности между Вашингтоном и Тегераном позволят возобновить транспортировку нефти через Ормузский пролив.

«Распродажа усилилась, поскольку энергетические рынки и дальше агрессивно закладывают в цены более быстрое, чем ожидалось, возвращение иранских баррелей после недавнего меморандума о взаимопонимании между США и Ираном», – заявил рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Ожидается, что подписанный меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов запускает 60-дневный период переговоров Вашингтона и Тегерана. В частности, Иран должен разрешить свободный проход судов Ормузским проливом, а движение по морскому пути планируют возобновить в полную силу в течение 30 дней.

В то же время, иранские должностные лица заявили, что 60-дневный раунд переговоров будет сосредоточен исключительно на ядерной программе и санкционной политике.

Напомним, что Трамп, комментируя ситуацию журналистам после отъезда из Версальского дворца, заявил о подписании мирного соглашения между США и Ираном.

Согласно проекту документа, предусмотрена постепенная отмена всех антииранских санкций и снятие морской блокады с Ормузского пролива.

Как известно, еще после анонса мирного соглашения мировые цены на нефть снизились до самого низкого уровня с 10 марта.

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