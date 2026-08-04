Верховный суд отложил рассмотрение жалобы на заключение экс-руководителя ГСА

Верховный суд отложил на 22 сентября рассмотрение жалоб на приговор, которым к 3 годам лишения свободы приговорили бывшего главу Государственной судебной администрации Алексея Сальникова за злоупотребление влиянием.

Такое решение 28 июля принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным экс-главу ГСА Алексея Сальникова в злоупотреблении влиянием и приговорил к 3 годам лишения свободы. Апелляционная палата ВАКС оставила этот приговор без изменений.

Сторона защиты подала кассационные жалобы на приговор и за ними открыли производство. Верховный суд закончил подготовку к рассмотрению и назначил заседание на 28 июля. Однако осужденный Сальников подал ходатайство об отложении заседания в связи с болезнью и плохим самочувствием.

«Ходатайство осужденного (Сальникова – ред.) удовлетворить частично. Рассмотрение уголовного производства по (Сальникову – ред.) в кассационной инстанции отложить на 14:30 22 сентября 2026 года, о чем сообщить участникам судебного производства», – говорится в решении.

Напомним, по версии обвинения, глава ГСА в марте текущего года получил от физлица 7500 долларов. Часть этих средств он должен был оставить себе, а 5000 долларов передать судьям Верховного суда за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия.

В дальнейшем глава ГСА обещал посодействовать в вынесении решения судьями Верховного суда, в том числе через привлечение к этому его бывшего председателя Всеволода Князева. Однако, после разоблачения экс-руководителя ВСУ на получении неправомерной выгоды, поведение Сальникова резко изменилось и он начал уклоняться от решения вопроса, однако и не намерен возвращать полученную им неправомерную выгоду.

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