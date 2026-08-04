Вступная кампания-2026: в МОН назвали самые популярные специальности и вузы

Во время вступной кампании 2026 года больше всего заявлений в университеты подали на менеджмент, психологию и филологию. В то же время в МОН отметили рост интереса к компьютерным наукам, кибербезопасности и специальностям, которые имеют государственную поддержку.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко в комментарии для Укринформ.

1 июля 2026, 12:32 Сколько стоит обучение на менеджменте, IT, филологии и других самых популярных специальностях «Слово и дело» показывает на инфографике среднюю стоимость одного года обучения на десяти самых популярных специальностях бакалавриата.

По его словам, самыми популярными специальностями остаются менеджмент, психология и филология. В то же время в МОН зафиксировали увеличение спроса на компьютерные науки и киберзащиту. Также вырос интерес к направлениям с государственной поддержкой, в частности строительству, электроинженерии, автоматизации, робототехнике и машиностроению.

По данным МОН, больше всего заявлений абитуриенты подали на следующие специальности:

менеджмент — 105 301 заявление (в 2025 году — 79 317);

психология — 66 774 (64 009);

филология — 61 410 (58 611);

маркетинг — 49 345 (41 868);

экономика и международные экономические отношения — 42 893 (36 917);

компьютерные науки — 40 755 (35 958);

финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок — 37 667 (25 293);

право — 33 447 (44 088);

среднее образование — 31 265 (28 649);

кибербезопасность и защита информации — 30 363.

По количеству поданных заявлений среди университетов лидирует Национальный университет «Львовская политехника» — 59 676 заявлений. Далее идут Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 46 601, КПИ имени Игоря Сикорского — 39 188 и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 34 323.

В десятку учреждений с наибольшим количеством заявлений также вошли Государственный торгово-экономический университет, Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника, Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, КНЭУ имени Вадима Гетьмана, Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Луцкий национальный технический университет.

В МОН также сообщили о росте количества заявлений на специальности, которые государство определило приоритетными. В частности, на строительство и гражданскую инженерию подали 23 822 заявления против 14 740 в прошлом году, на автомобильный транспорт — 17 861 против 12 847, на электрическую инженерию — 16 366 против 10 418.

Также увеличилось количество желающих поступить на автоматизацию, компьютерно-интегрированные технологии и робототехнику, электронику, машиностроение, агроинженерию и пищевые технологии.

Окончательные результаты вступительной кампании станут известны после предоставления рекомендаций к зачислению и завершения процедуры поступления.

Напомним, вступительная кампания-2026 установила новый рекорд — украинские учреждения высшего образования уже получили более 1 миллиона заявлений от поступающих на бакалавриат и медицинскую магистратуру. Показатель стал самым высоким за последние пять лет.

Также известно, что на НМТ-2026 зарегистрировали рекордное количество участников за годы полномасштабной войны.

Вступительная кампания-2026 имеет несколько важных нововведений, однако основные этапы поступления на бакалавриат не изменились. Узнать больше о датах и особенностях вступительной кампании можно на инфографике «Слово и дело».

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