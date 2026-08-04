Россия стала единственным поставщиком СПГ для Бельгии в июле – Bloomberg

В июле Бельгия стала полностью зависимой от российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за сокращения поставок из других регионов на фоне войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

13 июля 2026, 15:11 Евросоюз в первой половине 2026 года закупил рекордные объемы СПГ из россии – аналитики Страны ЕС в первой половине 2026 года импортировали рекордный объем сжиженного природного газа из российского проекта Ямал СПГ.

Как отмечается, в прошлом месяце Бельгия импортировала около 0,4 млн тонн СПГ из россии. При этом общие поставки сжиженного газа в страну упали более чем на 40% по сравнению с июлем 2025 года.

Бельгия, которая в прошлом году была пятым крупнейшим импортером СПГ в Европе, в июле получала сжиженный газ только из россии. В то же время страна продолжает импортировать трубопроводный газ из Норвегии и Великобритании.

Издание отмечает, что сокращение поставок СПГ в Европу связано с перебоями в судоходстве через Ормузский пролив на фоне войны на Ближнем Востоке. Из-за высоких цен на газ многие европейские покупатели также отложили закупки для пополнения зимних запасов.

Ситуация усложняет энергетическую политику Европейского Союза, который планирует полностью запретить импорт российского СПГ с 2027 года. Несмотря на ограничения, в первой половине 2026 года Европа увеличила закупки российского СПГ на 16% в годовом измерении. Крупнейшими покупателями стали Франция, Бельгия и Испания.

По оценкам немецкой организации Urgewald, страны ЕС в общей сложности заплатили россии около 5,96 млрд евро за СПГ в первые шесть месяцев года.

Россия в настоящее время остается вторым крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС после США. Эксперты предупреждают, что возможные дальнейшие перебои с поставками из-за ситуации на Ближнем Востоке могут усложнить отказ Европы от российского газа, особенно с учетом низкого уровня запасов перед зимним сезоном.

Напомним, в июле Европейский Союз согласовал компромисс по новому пакету санкций против россии, который предусматривает исключение для греческой судоходной компании Dynagas. Она сможет продолжить перевозку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны в течение года.

Также в апреле сообщалось, что Европейский Союз запускает первый этап ограничений на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Новые правила предусматривают запрет закупок на краткосрочном рынке, однако долгосрочные контракты смогут действовать до конца года.

Как известно, страны Европейского Союза в первой половине 2026 года импортировали рекордный объем сжиженного природного газа с российского проекта «Ямал СПГ», несмотря на подготовку к полному отказу от газа из рф.

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