Иран снова перекрыл Ормузский пролив

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Иран объявил о повторном закрытии Ормузского пролива и отказался от участия в переговорах со США по ядерной программе.
Фото: Getty Images

Иран объявил о повторном закрытии Ормузского пролива и отказался от участия в запланированных на пятницу переговорах со США по ядерной программе.

Соответствующее заявление Корпуса стражей исламской революции было передано через каналы морской радиосвязи, сообщает New York Post.

Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

В Тегеране объяснили решение тем, что Израиль якобы не выполнил условия выхода из Ливана, а американские войска продолжают оставаться в регионе. Иранская сторона также обвинила Вашингтон в нарушении меморандума о взаимопонимании между двумя странами.

«Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока все условия не будут выполнены...Всем судам настоятельно рекомендуется в целях их безопасности не приближаться к Ормузскому проливу. Любое судно, нарушившее это распоряжение, будет подвергнуто атаке», – заявили в КСИР.

Отмечается, что заявление КСИР прозвучало всего через несколько часов после того, как был отменен первый раунд американо-иранских переговоров по ядерной программе, запланированный на пятницу. Причины переноса встречи американская сторона пока не объяснила.

Президент США Дональд Трамп, комментируя отмену переговоров, написал, что Вашингтон согласился на встречу «не из отчаяния, это сделал Иран».

«Они (переговоры – ред.) завершены! Мы отыграем 60 дней. Они не получат ни копейки, ни цента!», – заявил он.

Напомним, накануне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который, по словам сторон, направлен на прекращение войны и запуск нового этапа переговоров между странами.

Трамп уже заявил, что Вашингтон возобновит удары по Ирану, если Тегеран не будет выполнять условия заключенного мирного соглашения. По его словам, США «разбомбят Иран дотла» в случае нарушения договоренностей.

Ранее СМИ сообщили, что общие расходы США на войну в Иране превысили 110 миллиардов долларов.

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