С доступом для всего мира: Украина запускает платформу TrophyLab об вооружении рф

Министерство обороны Украины запускает уникальную платформу TrophyLab, на которой будет размещаться вся техническая информация о российском вооружении и технологиях. Ресурс планируют сделать открытым для всех партнеров по миру.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в Телеграм-канале.

Минобороны запускает портал для обмена технической информацией о трофейном российском вооружении.

14 мая 2026, 13:20 Сколько видов иностранного оборудования использует рф для производства оружия Несмотря на международные санкции, россия использует более полутора тысяч видов импортного оборудования, установленного на более чем двухстах заводах. Подробнее – на инфографике.

На платформе TrophyLab будут собираться данные от подразделений Сил обороны, ГУР, СБУ и профильных научных учреждений.

«Отныне весь цивилизованный мир будет иметь доступ к секретам российского вооружения и техники, что поможет остановить врага и завершить войну в сильной позиции», – заявили в Минобороны.

Как отметил министр Федоров, с начала полномасштабной войны украинские военные, научные учреждения и исследовательские центры исследуют захваченную технику. Они анализируют компоненты, технологические решения и слабые места. Это помогает быстрее создавать эффективные контрмеры.

«Теперь эти знания открываются для тех, кто работает над усилением обороны. TrophyLab – пространство, которое предоставляет проверенным пользователям доступ к информации о современном российском оружии», – сообщил министр.

Поэтому, после прохождения проверки получить доступ к каталогу чертежей, технических данных и результатов анализа смогут воинские части Сил обороны Украины, украинские научно-исследовательские организации, украинские производители оборонных технологий, а также государственные учреждения, оборонные ведомства и компании государств-партнеров.

«Мы убеждены: знания о технологиях противника не должны оставаться закрытыми. Они должны работать на тех, кто создает защиту», – добавил Федоров.

В Минобороны также уточнили, что предусмотрено несколько форматов работы с образцами рф: от исследования без повреждения до испытаний, предполагающих полную разборку или уничтожение изделия. То есть то, что должно было быть секретным преимуществом рф, превращается в открытую информацию для партнеров, защищающих демократию.

«Чем больше россия применяет свое оружие – тем больше мир узнает, как его остановить», – финализировал Федоров.

Также мы сообщали, что Министерство обороны Украины работает над запуском нового механизма привлечения иностранцев к службе в Силах обороны.

Кроме этого стало известно, что Министерство обороны запускает отдельный проект «Логистический локдаун» против российских оккупантов, который позволит масштабировать middle strike-удары по тылу врага и существенно ударит по возможностям россиян на оперативной глубине.

Тем временем стало известно, что Украина договорилась с Германией о развитии антибаллистики и совместном производстве НРК.

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