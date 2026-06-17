Минобороны разрабатывает механизм рекрутинга иностранцев в ВСУ: Федоров раскрыл детали

Министерство обороны Украины работает над запуском нового механизма привлечения иностранцев к службе в Силах обороны. Ведомство планирует разрешить лицензированным рекрутинговым компаниям официально искать кандидатов за рубежом и получать вознаграждение за каждого добровольца, который присоединится к украинской армии.

Об этом министр обороны Михаил Федоров сообщил в интервью YouTube-каналу Pressing.

4 марта 2026, 18:32 Сколько человек мобилизуют и рекрутируют в украинское войско Как менялись темпы мобилизации в Украине за годы вторжения, а также сколько в армии контрактников по отношению к мобилизованным – на инфографике.

По словам главы Минобороны, система рекрутинга иностранцев уже работает, хотя пока ее обеспечивают лишь несколько организаций. Они занимаются поиском кандидатов, оформлением необходимых документов и сопровождением добровольцев на всех этапах вступления в армию.

«Это уже сформированный процесс. Есть несколько институций в Украине, которые ведут рекрутинг иностранцев. Они уже привели тысячи людей», – отметил Федоров.

Теперь Министерство обороны намерено сделать это направление более масштабным и внедрить прозрачные правила работы. Для этого компании смогут получать специальные лицензии, которые позволят официально заниматься привлечением иностранцев в украинскую армию.

За каждого кандидата, который успешно поступит на службу, рекрутинговая компания будет получать 300 тысяч гривен. В то же время выплата будет осуществляться не сразу, а поэтапно. Такой подход, по словам министра, должен стимулировать компании отвечать не только за поиск добровольца, но и за его подготовку, оформление документов, адаптацию и дальнейшее сопровождение.

В Минобороны ожидают, что после запуска нового механизма к работе присоединятся десятки лицензированных компаний. Это, по мнению ведомства, позволит привлекать в украинскую армию тысячи иностранных добровольцев ежемесячно.

Федоров также подчеркнул, что одним из главных факторов, привлекающих иностранцев, является конкурентный уровень денежного обеспечения военнослужащих, в первую очередь на боевых должностях. По его убеждению, современные условия прохождения службы и система выплат дают Украине возможность конкурировать за квалифицированных специалистов и добровольцев на международном рынке.

Для реализации инициативы Министерство обороны уже готовит отдельную процедуру закупки рекрутинговых услуг. В ближайшее время соответствующее постановление должен рассмотреть Кабинет Министров Украины.

Напомним, ранее Федоров отмечал, что до половины должностей в штурмовых и пехотных подразделениях планируют укомплектовать иностранными добровольцами.

Также сообщалось, что Минобороны сейчас прорабатывает создание профильного подразделения, которое системно будет привлекать в Силы обороны иностранцев и лиц без гражданства.

Как известно, в начале мая Кабмин уже упростил для иностранных бойцов, как действующих, так и будущих, процедуру легализации и оформления документов в Украине.

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