В Минобороны планируют создать отдельное подразделение для рекрутинга иностранцев

В Министерстве обороны Украины обсуждают создание специального подразделения, которое будет заниматься рекрутингом иностранцев и лиц без гражданства для службы в Силах обороны. Инициативу обсудили во время рабочего совещания.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.
По его словам, новый рекрутинговый центр будет координировать все этапы привлечения иностранцев – от поиска кандидатов до их подготовки и обеспечения во время службы в Вооруженных силах Украины или Национальной гвардии Украины.
Во время совещания также обсудили условия службы для иностранных военных, которые уже воюют на стороне Украины, а также возможности расширения набора. Особое внимание уделили вопросу коммуникации – планируется привлечение переводчиков для более эффективного взаимодействия с иностранцами.
Предполагается, что подготовку новобранцев будут осуществлять подразделения, заинтересованные в их привлечении, с учетом собственного боевого опыта и методик обучения.
Создание такого центра должно систематизировать процесс рекрутинга иностранцев и усилить кадровый потенциал украинских сил обороны.
Напомним, в феврале стало известно, что представители Интернациональных легионов обороны Украины были интегрированы в состав штурмовых подразделений Сухопутных войск. Отмечалось, что подразделения иностранцев не исчезают, а «трансформируются, чтобы стать сильнее».
Также сообщалось, что в Украине ежемесячно мобилизуют в состав Сил обороны более 30 тысяч человек.
