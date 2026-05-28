Нардепы освободили от НДС закупку наземных дронов для армии

В четверг, 28 мая, Верховная Рада Украины приняла закон об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке армии наземных роботизированных комплексов.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

18 апреля 2026, 13:50 Вдвое больше, чем в 2025 году: Минобороны планирует к июлю наладить поставку 25 тысяч НРК Минобороны планирует до 1 июля заключить контракты на поставку 25 тысяч НРК, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Как отмечается, Рада приняла законопроект №15259, который предусматривает освобождение от НДС операций по поставке наземных беспилотных систем на территорию Украины.

«Принятые изменения позволят удовлетворить потребности боевых воинских частей в обеспечении наземными роботизированными комплексами, а также обеспечить эффективность расходования бюджетных средств во время поставки наземных роботизированных комплексов для Сил обороны», – говорится в сообщении.

В частности, речь идет о системах, применяемых для транспортировки боеприпасов, эвакуации раненых, а также выполнения разведывательных задач.

Согласно документу, льгота по освобождению от НДС для поставок НРК будет действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине.

По данным нардепа Ярослава Железняка, за соответствующее решение в целом проголосовали 294 народных депутата.

Напомним, в декабре 2025 года Рада приняла законопроекты №14169 и №14170, расширяющие налоговые льготы для импорта товаров оборонного назначения и упрощающие таможенные процедуры.

Как известно, в апреле Силы обороны Украины впервые за время полномасштабной войны захватили позицию российских войск исключительно с помощью наземных роботизированных комплексов и беспилотников.

Также президент Владимир Зеленский во время Ставки назвал НРК одним из самых актуальных запросов военных ВСУ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.