Танкеры Саудовской Аравии прошли через Ормузский пролив после соглашения США и Ирана – СМИ

Три супертанкера под флагом Саудовской Аравии, которые перевозили около 6 млн баррелей сырой нефти, прошли через стратегический Ормузский пролив после подписания соглашения между США и Ираном о завершении войны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов.

По данным сервисов мониторинга, суда прошли через пролив всего через несколько часов после заключения договоренностей между Вашингтоном и Тегераном. Также другие танкеры начали открыто показывать свои маршруты во время прохождения водным путем.

Ранее в течение нескольких недель суда, которые перевозят нефть через Ормузский пролив, скрывали свои перемещения на фоне обострения ситуации и войны между США и Ираном.

Напомним, накануне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который, по словам сторон, направлен на прекращение войны и запуск нового этапа переговоров между странами.

Как сообщалось в СМИ ранее, анонсированное Дональдом Трампом соглашение является коротким меморандумом о взаимопонимании объемом около полутора страниц, который, в частности, предусматривает присутствие в Иране инспекторов МАГАТЭ.

В то же время Трамп заявил, что Вашингтон возобновит удары по Ирану, если Тегеран не будет выполнять условия заключенного мирного соглашения.

Как известно, сегодня, 18 июня, мировые цены на нефть продолжили падать после достижения мирного соглашения между США и Ираном.

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