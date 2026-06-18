Парламент разблокировал средства ЕС на оборону и зарплаты военным

Верховная Рада отклонила семь проектов постановлений, предлагавших отменить изменения в Госбюджет, и разблокировала использование средств Европейского Союза для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны.

Об этом сообщает Министерство обороны и Верховная Рада в Телеграм-каналах.

Парламент принял решение, позволяющее завершить процедуру внесения изменений в государственный бюджет и привлечь дополнительное финансирование ЕС на нужды Сил обороны.

19 сентября 2025, 18:13 Сколько средств закладывало правительство в бюджет для Минобороны за время большой войны Расходы на Минобороны существенно возросли за почти четыре года большой войны и сейчас достигают почти половины от всех расходов бюджета. Подробнее – на инфографике Слово и дело.

Речь идет об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн за счет финансовой помощи Европейского Союза.

Как отмечается, эти средства должны пойти на выплату денежного обеспечения военнослужащим, а также на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники и боеприпасов для нужд Сил обороны.

«Сегодня у Украины есть шанс закрепить стратегическую инициативу на поле боя. Наши дальнобойные возможности растут, беспилотные системы масштабируются рекордными темпами, а Силы обороны проходят через величайшую трансформацию за годы независимости. Важно сохранить этот темп и не допустить пауз в обеспечении потребностей украинских военных», – прокомментировал это решение министр обороны Михаил Федоров.

Министр обороны поблагодарил спикера Рады Руслана Стефанчука и нардепов за оперативное рассмотрение вопроса и поддержку решения, а также отметил, что впереди еще много работы.

«Продолжаем усиливать украинскую оборону и обеспечивать военных всем необходимым», – добавил он.

Напомним, 10 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект, предусматривающий существенное увеличение расходов на сектор безопасности и обороны. Основная часть средств будет обеспечиваться за счет финансовой помощи ЕС в рамках программы Ukraine Support Loan.

Также правительство направило из специального фонда госбюджета 10,8 миллиарда гривен на закупку и производство вооружения для Вооруженных Сил Украины.

А еще мы сообщали, что Германия выделяет дополнительные 400 млн долларов военной помощи, которые пойдут на закупку американского вооружения и боеприпасов для Украины.

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