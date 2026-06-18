В Германии анонсировали выделение Украине еще $400 млн на ПВО и ракеты для Patriot

Германия выделяет дополнительные 400 млн долларов военной помощи, которые пойдут на закупку американского вооружения и боеприпасов для Украины. Также речь идет о выделении средств на закупку ракет PAC-3 для систем Patriot.

Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил перед началом встречи глав оборонных ведомств стран-участниц НАТО.

3 июня 2026, 18:18 Рютте о ПВО для Украины: поставки ракет к Patriot продолжаются ежедневно и еженедельно Поставки Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot осуществляется на регулярной основе, заявил генсек НАТО.

По его словам, Германия выделит средства на «необходимые боеприпасы для систем противовоздушной обороны».

«Таким образом мы буквально каждую ночь и каждый день спасаем человеческие жизни. В этот раз мы выделяем 200 млн долларов», – сказал Писториус.

Кроме того, министр отметил, что Германия уже в четвертый раз поддержит программу PURL, которая предусматривает закупку ракет для систем Patriot. Он также сообщил о новом вкладе Берлина в программу Jumpstart, которая также предусматривает закупку специальных ракет для комплексов Patriot.

«Мой украинский коллега Михаил Федоров обратился ко мне с просьбой поддержать так называемую программу Jumpstart. Она призвана прежде всего обеспечить закупку специальных управляемых ракет для систем Patriot. Мы согласились также принять участие в этом и выделить $200 млн на закупку управляемых ракет PAC-3», – добавил Писториус.

Глава Минобороны Германии также намерен призвать других участников «Рамштайна» присоединяться к финансированию закупок ракет PAC-3 для усиления украинской ПВО.

Как известно, Германия выделит 300 миллионов евро в рамках чешской инициативы по обеспечению боеприпасами бойцов Вооруженных сил Украины.

Напомним, Бельгия планирует передать Украине семь истребителей F-16 до конца этого года.

Также недавно стало известно, что Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 млн евро. Средства направят на закупку дронов и средств ПВО.

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