В Германии анонсировали выделение Украине еще $400 млн на ПВО и ракеты для Patriot

Германия выделяет дополнительные 400 млн долларов военной помощи, которые пойдут на закупку американского вооружения и боеприпасов для Украины. Также речь идет о выделении средств на закупку ракет PAC-3 для систем Patriot.
Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил перед началом встречи глав оборонных ведомств стран-участниц НАТО.
По его словам, Германия выделит средства на «необходимые боеприпасы для систем противовоздушной обороны».
«Таким образом мы буквально каждую ночь и каждый день спасаем человеческие жизни. В этот раз мы выделяем 200 млн долларов», – сказал Писториус.
Кроме того, министр отметил, что Германия уже в четвертый раз поддержит программу PURL, которая предусматривает закупку ракет для систем Patriot. Он также сообщил о новом вкладе Берлина в программу Jumpstart, которая также предусматривает закупку специальных ракет для комплексов Patriot.
«Мой украинский коллега Михаил Федоров обратился ко мне с просьбой поддержать так называемую программу Jumpstart. Она призвана прежде всего обеспечить закупку специальных управляемых ракет для систем Patriot. Мы согласились также принять участие в этом и выделить $200 млн на закупку управляемых ракет PAC-3», – добавил Писториус.
Глава Минобороны Германии также намерен призвать других участников «Рамштайна» присоединяться к финансированию закупок ракет PAC-3 для усиления украинской ПВО.
Как известно, Германия выделит 300 миллионов евро в рамках чешской инициативы по обеспечению боеприпасами бойцов Вооруженных сил Украины.
Напомним, Бельгия планирует передать Украине семь истребителей F-16 до конца этого года.
Также недавно стало известно, что Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 млн евро. Средства направят на закупку дронов и средств ПВО.
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