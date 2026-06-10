Рада поддержала увеличение расходов на оборону на 1,56 трлн грн

Национальная безопасность
Читати українською
Верховная Рада приняла закон, который увеличивает финансирование оборонного сектора на 1,56 трлн грн, в частности за счет помощи ЕС.
Фото Армія Inform

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который предусматривает существенное увеличение расходов на сектор безопасности и обороны.

Об этом сообщила пресс-служба ВР.

Как отмечается, соответствующий законопроект №15224 поддержали 242 народных депутата. Документ увеличивает финансирование оборонной сферы на 1,56 трлн грн. Основная часть средств будет обеспечена за счет финансовой помощи ЕС в рамках программы Ukraine Support Loan.

Отдельно закон предусматривает дополнительное финансирование из резервного фонда. В частности, 559,1 млн грн направят на нужды энергетического сектора.

Напомним, недавно правительство направило из специального фонда госбюджета 10,8 миллиарда гривен на закупку и производство вооружения для Вооруженных Сил Украины.

А из нашей инфографики можно узнать, сколько средств закладывало правительство в госбюджет для Минобороны за время большой войны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Верховная рада Законопроект Оборона Расходы на оборону Расходы Деньги Война с Россией Война в Украине Финансы
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Рада поддержала увеличение расходов на оборону на 1,56 трлн грн
ВАКС назначил к рассмотрению иск об активах полицейского из Одесщины
Украина разработала дешевую альтернативу ракетам Patriot и провела испытания
В Харьковской области должностных лиц армии подозревают в поборах с военных
В Минобразования прокомментировали срыв НМТ на Одесщине и решение о дополнительной сессии
В НАБУ передали взяточное дело чиновника «Укрзализныци»
Рф активно вербует несовершеннолетних девушек для убийств украинских военных
Российские войска ударили по гражданским в Сумах: есть пострадавшие
Трамп считает, что соглашение с Ираном приближается, несмотря на эскалацию и взаимные удары – СМИ
Россия ночью выпустила по Украине более 200 дронов: сколько сбила ПВО
Больше новостей