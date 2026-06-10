Рада поддержала увеличение расходов на оборону на 1,56 трлн грн

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который предусматривает существенное увеличение расходов на сектор безопасности и обороны.

Об этом сообщила пресс-служба ВР.

Как отмечается, соответствующий законопроект №15224 поддержали 242 народных депутата. Документ увеличивает финансирование оборонной сферы на 1,56 трлн грн. Основная часть средств будет обеспечена за счет финансовой помощи ЕС в рамках программы Ukraine Support Loan.

Отдельно закон предусматривает дополнительное финансирование из резервного фонда. В частности, 559,1 млн грн направят на нужды энергетического сектора.

Напомним, недавно правительство направило из специального фонда госбюджета 10,8 миллиарда гривен на закупку и производство вооружения для Вооруженных Сил Украины.

А из нашей инфографики можно узнать, сколько средств закладывало правительство в госбюджет для Минобороны за время большой войны.

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