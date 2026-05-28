Рада поддержала проект об изменениях в госбюджет-2026

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №15224 о внесении изменений в госбюджет-2026, предусматривающий увеличение расходов на безопасность и оборону после запланированного поступления кредита от ЕС в размере 45 млрд евро.

Об этом сообщают Министерство финансов и пресс-служба парламента.

Законопроект поддержали 240 народных депутатов. Документ предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на 1,64 трлн грн. В то же время, доходы планируют увеличить более чем на 2,29 трлн грн.

«Средства будут направлены на закупку и модернизацию вооружения, денежное обеспечение военнослужащих, а также на защиту энергетической инфраструктуры и пополнение резервного фонда бюджета», – говорится в карточке законопроекта №15224.

Как отмечается, эти изменения предусматривают дополнительные 1,56 трлн грн на оборону и безопасность. А общий ресурс на оборону возрастет до 4,367 трлн гривен.

Из дополнительных средств 174,3 млрд грн предусматривается на денежное обеспечение военных (с начислениями), еще 1,371 трлн грн – на закупку вооружения, техники и боеприпасов.

При этом документ предусматривает увеличение расходов по общему фонду на 36,8 млрд грн, в частности:

1,55 млрд грн – для Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой);

16,4 млрд грн – для органов системы МВД (Госпогранслужба, Нацгвардия);

2,47 млрд грн – для Службы безопасности;

1,8 млрд грн – для Главного управления разведки Минобороны;

14,58 млрд грн – увеличение объема резерва средств для сектора безопасности и обороны;

Также 40 млрд грн направят в Резервный фонд «для оперативного реагирования на непредвиденные вызовы военного времени». А еще 40 млрд грн предусмотрены на устойчивость регионов к зиме.

По данным Минфина, доходы бюджета растут на 2,291 трлн грн – преимущественно за счет поддержки ЕС. В то же время дефицит госбюджета сокращается с 18,5% до 12,1% ВВП.

Напомним, в декабре 2025 года Верховная рада приняла во втором чтении и в целом государственный бюджет на 2026 год. Доходы были заложены на уровне 2,9 трлн гривен, а расходы – 4,78 трлн.

