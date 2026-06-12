Украина будет просить у союзников дополнительные $20 млрд для усиления ударов по рф

Киев планирует обратиться к союзникам с просьбой о дополнительных $20 млрд военной помощи, которые должны пойти на усиление ударных возможностей, противовоздушную оборону и закупку вооружений.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника оборонного ведомства Украины и источники, осведомлённые о ходе переговоров.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По данным издания, соответствующую инициативу Украина намерена официально представить 18 июня во время следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн»), где страны-партнёры координируют поставки вооружений и финансовую помощь Киеву.

Украинская сторона предлагает, чтобы союзники предоставили взносы в размере от $2 до $6 млрд каждый, чтобы сформировать общую сумму в $20 млрд. При этом финансирование может поступать как в форме безвозвратной помощи, так и кредитов.

По информации источников, вопрос дополнительного финансирования уже обсуждался в ходе контактов украинских чиновников и Минобороны с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады. Киев аргументирует запрос необходимостью сохранить текущую динамику на фронте и не допустить возвращения инициативы россией.

Пакет помощи, в случае его одобрения, планируется направить на усиление противовоздушной обороны, закупку боеприпасов, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, а также на расширение дальнобойных возможностей. Часть средств могут использовать для закупок через программы НАТО и напрямую у украинских оборонных компаний.

Оборонный бюджет Украины на 2026 год составляет около 4,4 трлн грн (€85 млрд). Текущие обязательства международных партнёров по военной помощи оцениваются примерно в $38 млрд, поэтому новый пакет должен существенно усилить общий уровень поддержки.

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров, по данным собеседников издания, также поднимал тему дополнительного финансирования во время переговоров с партнёрами, подчёркивая необходимость масштабирования оборонного производства.

В россии инициативу Киева традиционно раскритиковали. Представитель МИД рф Мария Захарова заявила, что постоянные запросы Украины на финансирование являются «политическим самоповреждением» и свидетельствуют о зависимости Киева от западной поддержки.

В украинском оборонном секторе подчёркивают, что «окно возможностей» для достижения переломного момента в войне ограничено: в случае адаптации россией новых технологий и наращивания собственных ударных систем баланс сил может измениться.

Напомним, Украина продолжает наносить дальнобойные удары по объектам на территории россии, снижая её потенциал продолжать кровавую войну. На инфографике «Слово и дело» – 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет уменьшать интенсивность ударов по территории россии и продолжит наращивать атаки вглубь страны-агрессора.

Также ранее глава государства сообщил, что украинские дальнобойные удары по объектам российской нефтяной инфраструктуры с начала года нанесли государству-агрессору не менее 7 миллиардов долларов убытков.

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