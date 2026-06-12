Украина будет просить у союзников дополнительные $20 млрд для усиления ударов по рф

Киев планирует обратиться к союзникам с просьбой о дополнительных $20 млрд военной помощи, которые должны пойти на усиление ударных возможностей, противовоздушную оборону и закупку вооружений.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника оборонного ведомства Украины и источники, осведомлённые о ходе переговоров.
По данным издания, соответствующую инициативу Украина намерена официально представить 18 июня во время следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн»), где страны-партнёры координируют поставки вооружений и финансовую помощь Киеву.
Украинская сторона предлагает, чтобы союзники предоставили взносы в размере от $2 до $6 млрд каждый, чтобы сформировать общую сумму в $20 млрд. При этом финансирование может поступать как в форме безвозвратной помощи, так и кредитов.
По информации источников, вопрос дополнительного финансирования уже обсуждался в ходе контактов украинских чиновников и Минобороны с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады. Киев аргументирует запрос необходимостью сохранить текущую динамику на фронте и не допустить возвращения инициативы россией.
Пакет помощи, в случае его одобрения, планируется направить на усиление противовоздушной обороны, закупку боеприпасов, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, а также на расширение дальнобойных возможностей. Часть средств могут использовать для закупок через программы НАТО и напрямую у украинских оборонных компаний.
Оборонный бюджет Украины на 2026 год составляет около 4,4 трлн грн (€85 млрд). Текущие обязательства международных партнёров по военной помощи оцениваются примерно в $38 млрд, поэтому новый пакет должен существенно усилить общий уровень поддержки.
Министр обороны Украины Михаил Фёдоров, по данным собеседников издания, также поднимал тему дополнительного финансирования во время переговоров с партнёрами, подчёркивая необходимость масштабирования оборонного производства.
В россии инициативу Киева традиционно раскритиковали. Представитель МИД рф Мария Захарова заявила, что постоянные запросы Украины на финансирование являются «политическим самоповреждением» и свидетельствуют о зависимости Киева от западной поддержки.
В украинском оборонном секторе подчёркивают, что «окно возможностей» для достижения переломного момента в войне ограничено: в случае адаптации россией новых технологий и наращивания собственных ударных систем баланс сил может измениться.
Напомним, Украина продолжает наносить дальнобойные удары по объектам на территории россии, снижая её потенциал продолжать кровавую войну. На инфографике «Слово и дело» – 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет уменьшать интенсивность ударов по территории россии и продолжит наращивать атаки вглубь страны-агрессора.
Также ранее глава государства сообщил, что украинские дальнобойные удары по объектам российской нефтяной инфраструктуры с начала года нанесли государству-агрессору не менее 7 миллиардов долларов убытков.
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