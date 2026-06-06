НАТО может выделить Украине 70 млрд евро помощи через новый механизм – СМИ

Мир
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Союзники по НАТО работают над новой схемой поддержки Украины, которая предусматривает десятки миллиардов евро военной помощи и более справедливое распределение расходов между странами-членами.
Reuters

Страны НАТО обсуждают новый механизм военной поддержки Украины, который может предусматривать выделение 70 млрд евро. Соответствующую инициативу планируют вынести на рассмотрение во время саммита Альянса, который состоится 7-8 июля.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Инициатором предложения выступила Германия. Документ предусматривает не только новый формат финансирования Украины, но и механизм повышения прозрачности вкладов союзников. Таким образом в НАТО стремятся обеспечить более справедливое распределение финансовой нагрузки между странами-членами.

По словам дипломатов, поддержка Украины станет одним из ключевых вопросов предстоящего саммита. В НАТО подчеркивают необходимость сохранить стабильную и долгосрочную помощь Киеву.

Согласно предварительным наработкам, около 30 млрд евро могут поступить из уже согласованного кредитного пакета Европейского Союза для Украины, а еще 40 млрд евро – в рамках двусторонних обязательств отдельных государств.

В то же время часть союзников выражает опасения, что наличие крупных средств ЕС может уменьшить готовность отдельных стран продолжать собственную двустороннюю поддержку Украины.

Посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук подчеркнула, что любые новые финансовые обязательства должны прежде всего учитывать потребности украинской обороны. Среди приоритетов она назвала системы противовоздушной обороны, инвестиции в производство беспилотников и ракет, а также обеспечение дальнобойными боеприпасами.

На данный момент обсуждения остаются на начальном этапе, однако встреча министров обороны НАТО, которая состоится в ближайшее время, может стать важным шагом к достижению окончательных договоренностей.

Напомним, в начале июня Палата представителей США приняла масштабный законопроект, предусматривающий многомиллиардную помощь Украине и усиление санкций против россии.

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