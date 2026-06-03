Рютте о ПВО для Украины: поставки ракет к Patriot продолжаются ежедневно и еженедельно

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Поставки Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot осуществляется на регулярной основе, заявил генсек НАТО.
Фото: nato.int

Поставки Украине американских ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot осуществляется на регулярной основе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

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«Хорошая новость в том, что снабжение этих критически важных перехватчиков из Соединенных Штатов в Украину продолжается ежедневно и еженедельно», – сказал Рютте.

Он добавил, что финансирование для дальнейших закупок ракет есть, а ряд стран-союзников уже подтвердили готовность и дальше выделять средства для поддержки этих поставок.

«Мы делаем все возможное, чтобы наращивать производство, обеспечивать необходимые запасы в Европе и Соединенных Штатах и ​​продолжать поставки. Мы также ищем новые способы усиления нашей безопасности. Украина вместе с европейскими партнерами и всеми союзниками по НАТО играет в этом важную роль», – указал генсек Североатлантического Альянса.

Напомним, после массированной атаки россии на Украину 2 июня президент Зеленский констатировал, что в данный момент уровень поставок боекомплекта для ПВО не позволяет сбивать значительную часть вражеских ракет. В связи с этим Зеленский призвал партнеров работать над тем, чтобы Украина имела необходимые ракеты для защиты гражданских.

Уже 3 июня Зеленский провел совещание относительно дополнительных путей поставки Украине систем ПВО и ракет к ним и дал указания представителям оборонных ведомств ускорить заключение контрактов.

Также сообщалось, что Украина работает над созданием новой системы противовоздушной обороны, более бюджетной, чем Patriot.

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