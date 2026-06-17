Трамп поблагодарил путина и Си Цзиньпина за то, что они «оставались нейтральными» в вопросе Ирана

Политика
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Президент США поблагодарил российского диктатора владимира путина и лидера Китая Си Цзиньпина за их нейтралитет во время войны с Ираном.
Фото: AP

Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского диктатора владимира путина и лидера Китая Си Цзиньпина за их «нейтралитет» во время войны с Ираном.

Заявление Трампа прозвучало во время пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции.

Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По его словам, если бы путин или Си открыто поддержали Иран, это бы «значительно усложнило нам задачу».

«Я хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить владимира путина. Он держался очень нейтрально», – утверждает глава Белого дома.

Трамп также заявил, что сделка с Ираном может быть заключена 18 или 19 июня.

Напомним, в мае СМИ сообщали, что россия поставляла Ирану оружие для войны через Каспийское море. Кроме того, сообщалось, что Москва передала Тегерану список ключевых энергообъектов Израиля для ударов.

Ранее Трамп заявил, что после Ирана планирует сосредоточиться на войне россии против Украины.

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