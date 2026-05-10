Россия поставляет Ирану оружие для войны через Каспийское море – NYT

Из-за рисков в районе Ормузского пролива и нестабильности на Ближнем Востоке россия и Иран все активнее используют Каспийское море как альтернативный маршрут для перевозки грузов.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Москва и Тегеран усиливают сотрудничество в Каспийском регионе и развивают транспортный коридор «Север - Юг», который должен соединить россию с Ираном и странами Персидского залива.

Особое внимание стороны уделяют модернизации портов, развитию судоходства и логистической инфраструктуры.

Как пишет NYT, из-за угрозы в районе Ормузского пролива Каспийское море стало одним из самых безопасных маршрутов для российских грузов в Иран.

В последние годы россия активно увеличивает экспорт через каспийские порты, в частности зерна и нефтепродуктов. Также Москва инвестирует в модернизацию портов в Астрахани и Махачкале.

Помимо экономического значения, регион приобретает и военную роль. По информации западных медиа, россия использует Каспийскую флотилию для запуска крылатых ракет.

В Кремле также открыто заявляют об обеспокоенности возможным распространением конфликта вокруг Ирана на Каспийское море. Российские власти считают регион важным для безопасности и экономики страны.

Напомним, в ноябре прошлого года Дональд Трамп анонсировал «очень жесткие санкции» против стран, которые продолжают торговлю с россией.

В январе 2026 года Трамп также заявил о новых пошлинах для государств, сотрудничающих с Ираном.

