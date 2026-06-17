Трамп изменил позицию по войне в Украине – премьер Канады Карни

Американский президент Дональд Трамп существенно изменил свою позицию относительно войны рф против Украины после первого дня саммита «Большой семерки», который проходит во Франции.

Об этом в среду, 17 июня, заявил журналистам премьер-министр Канады Марк Карни.

Он сообщил, что за последние 36 часов на полях саммита G7 он пообщался с президентом США Трампом по меньшей мере семь-восемь раз, во время которых они обсудили ситуацию в Украине, Ливане и Иране. По его наблюдениям, США изменили подход: он стал более реалистичным, учитывая ситуацию на фронте, и более близким к оценкам других лидеров стран G7.

16 июня 2026, 17:13 Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится Кремль Почему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

Также он заверил, что Дональд Трамп якобы готов ужесточить санкции против россии и не исключает возможности предоставления Киеву дополнительной оборонной поддержки.

«Мы обсудили вопросы по Украине, Ливану и изменение тона по отношению к Украине, изменение курса. Наблюдается более реалистичное, по нашему мнению, представление о том, как будет развиваться эта война. Есть еще немало рисков, но я хотел бы подчеркнуть изменение тона, изменение возможностей. И это – факторы, меняющие правила игры», – заявил премьер Канады.

Кроме этого Карни добавил, что во время обсуждений с Трампом шла речь также об ужесточении санкций против российской федерации и усилении оборонных возможностей Украины. Премьер Канады уточнил, что этот вопрос обсуждали достаточно подробно, но подробностей не раскрыл.

Как известно, саммит лидеров «Большой семерки» (G7) стартовал 15 июня в курортном французском городе Эвьян-ле-Бен под председательством Эмманюэля Макрона, где собралось большинство европейских и мировых лидеров. Основной фокус встреч во Франции посвящен урегулированию войны и поддержке Украины.

Напомним, накануне издание Politico писало, что Трамп в обмен на помощь Европы с Ормузским проливом может пойти на уступки по Украине и попытаться организовать мирные переговоры.

Также президент США сообщил, что Вашингтон может восстановить все санкции против российской нефти после заключения мира с Ираном.

Кроме этого, после встречи с президентом Зеленским Трамп назвал продолжение войны россией против Украины «просто безумством» и призвал Москву заключить мирное соглашение.

Тем временем лидеры стран Большой семерки (G7) во время саммита договорились увеличить поставки Украине систем ПВО, ракет-перехватчиков и дальнобойного оружия. Также они выразили готовность рассмотреть возможность предоставления лицензий на их производство непосредственно в Украине.

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