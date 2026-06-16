Зеленский обсудил с Коштой и фон дер Ляйен следующие кластеры для Украины

Во вторник, 16 июня, в рамках саммита G7 президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Об этом говорится в заявлении украинского лидера в соцсетях и на сайте Офиса президента.
Как отмечается, глава государства вместе с лидерами ЕС обсудили, в частности, график открытия следующих пяти кластеров и дальнейшие шаги на пути европейской интеграции Украины.
«Глава государства поблагодарил Европейский Союз за открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. Владимир Зеленский назвал это важным шагом поддержки нашей страны и в то же время сильным и четким сигналом россии и ее попыткам разъединить Европу», – говорится в сообщении.
Как отмечается, лидеры также обсудили реализацию финансового пакета поддержки, подготовку к предоставлению первого транша и усиление санкций против россии. В частности, Украина рассчитывает получить средства уже в этом месяце и направить их на укрепление защиты от российской агрессии.
Также Зеленский обсудил с Коштой и фон дер Ляйен 21-й санкционный пакет Евросоюза, направленный на энергетический сектор, торговлю, финансовый сектор и криптовалюту.
«Пока что россия намерена продолжать войну, надо усиливать противовоздушную оборону Украины и работать над согласованием гарантий безопасности для нашей страны», – заявил Зеленский.
Как известно, в понедельник, 15 июня, все страны Европейского Союза официально поддержали открытие первого кластера переговоров о вступлении в блок Украины и Молдовы.
После этого Зеленский, реагируя на открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины, заявил, что страна выполнила необходимую работу и готова к дальнейшему продвижению на пути к членству в Евросоюзе.
Напомним, Зеленский принимает участие в саммите G7 во Франции, где запланированы встречи с лидерами Германии, Канады, Великобритании и руководством МВФ, а также участие в специальном заседании G7-Украина.
В частности, Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом и Марко Рубио во время саммита G7.
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