Зеленский обсудил с Коштой и фон дер Ляйен следующие кластеры для Украины

Во вторник, 16 июня, в рамках саммита G7 президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом говорится в заявлении украинского лидера в соцсетях и на сайте Офиса президента.

27 апреля 2026, 17:06 ЕС без иллюзий: почему быстрое членство Украины до 2027 года почти нереалистично Быстрое вступление Украины в ЕС до 2027 года почти нереально - переговорные кластеры еще не открыты политически, впереди 33 главы, сложные реформы, согласие всех стран ЕС и ратификация договора о вступлении.

Как отмечается, глава государства вместе с лидерами ЕС обсудили, в частности, график открытия следующих пяти кластеров и дальнейшие шаги на пути европейской интеграции Украины.

«Глава государства поблагодарил Европейский Союз за открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. Владимир Зеленский назвал это важным шагом поддержки нашей страны и в то же время сильным и четким сигналом россии и ее попыткам разъединить Европу», – говорится в сообщении.

Как отмечается, лидеры также обсудили реализацию финансового пакета поддержки, подготовку к предоставлению первого транша и усиление санкций против россии. В частности, Украина рассчитывает получить средства уже в этом месяце и направить их на укрепление защиты от российской агрессии.

Также Зеленский обсудил с Коштой и фон дер Ляйен 21-й санкционный пакет Евросоюза, направленный на энергетический сектор, торговлю, финансовый сектор и криптовалюту.

«Пока что россия намерена продолжать войну, надо усиливать противовоздушную оборону Украины и работать над согласованием гарантий безопасности для нашей страны», – заявил Зеленский.

Как известно, в понедельник, 15 июня, все страны Европейского Союза официально поддержали открытие первого кластера переговоров о вступлении в блок Украины и Молдовы.

После этого Зеленский, реагируя на открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины, заявил, что страна выполнила необходимую работу и готова к дальнейшему продвижению на пути к членству в Евросоюзе.

Напомним, Зеленский принимает участие в саммите G7 во Франции, где запланированы встречи с лидерами Германии, Канады, Великобритании и руководством МВФ, а также участие в специальном заседании G7-Украина.

В частности, Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом и Марко Рубио во время саммита G7.

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