Европу накроет новая рекордная волна жары из Сахары

В ближайшие дни значительную часть Европы охватит мощная волна жары из-за поступления горячих воздушных масс из Сахары. В ряде стран температура воздуха может достигнуть +35°C, что на 9–13 градусов выше климатической нормы.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на прогноз синоптиков MetDesk.

4 июня 2026, 10:33 В Испании в мае зафиксировали рекордное количество смертей от жары В мае 2026 года в Испании зафиксировали наивысшее за последнее десятилетие количество смертей, связанных с сильной жарой.

По данным метеорологов, горячий воздух уже установился над Пиренейским полуостровом и распространился на южные и западные регионы Франции. Там температура поднялась до 30–35 градусов тепла.

К середине недели зона жары начнёт смещаться на северо-восток Европы. В пятницу максимальные температуры на уровне около +35°C прогнозируются в Германии, Италии и Чехии. В некоторых районах такие показатели будут превышать средние значения за период 1991–2020 годов на 9–13 градусов.

От жары не полностью убережётся и Великобритания. По прогнозам, в четверг и пятницу тёплые воздушные массы из континентальной Европы могут принести в южные и восточные районы Англии температуру до +25...+29°C.

По данным издания Polskie Radio, во многих европейских регионах температура превысит +40°C, а в отдельных районах Испании и Франции может достичь более +45°C.

Синоптики отмечают, что в отдельных регионах температура будет держаться на уровне свыше +30°C до пяти дней подряд, что соответствует критериям волны жары. В то же время уже в начале следующей недели ожидается постепенное ослабление высоких температур в большинстве европейских стран.

Тем временем аномально тёплая погода наблюдается и в Австралии, где продолжается зима. В восточной части страны температура превышает сезонную норму на несколько градусов из-за тёплых воздушных потоков, связанных с формированием климатического явления Эль-Ниньо в Тихом океане.

В частности, в Мельбурне на этой неделе дневная температура может подняться до +18...+19°C, что на 3–4 градуса выше среднего показателя для этого времени года. Ночная температура также ожидается на 5–6 градусов выше нормы.

Напомним, в мае Европа пережила одну из самых мощных волн жары за последние десятилетия.

В нескольких странах были зафиксированы исторические температурные рекорды, а во Франции из-за экстремальной жары погибли как минимум семь человек.

В частности, в Испании зафиксировали самое высокое с 2015 года количество смертей, связанных с жарой. Был зарегистрирован как минимум 101 погибший.

Как известно, в Испании ещё в начале мая расширили сеть климатических укрытий — специальных прохладных пространств, где люди могут переждать сильную жару.

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