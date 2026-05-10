Аномальная жара: Испания запускает сеть климатических укрытий

Испания расширяет сеть климатических укрытий – специальных прохладных пространств, где люди могут переждать сильную жару. В стране растёт смертность из-за высоких температур.
Об этом сообщает Euronews.
Климатические укрытия обустраивают в библиотеках, музеях, спортивных центрах, государственных учреждениях и торговых комплексах. В таких помещениях есть кондиционеры, места для отдыха и бесплатная вода.
Прежде всего эти пространства предназначены для пожилых людей, младенцев и людей с хроническими заболеваниями, которые не могут охладиться дома.
Система уже работает в нескольких регионах Испании, в частности в Каталонии, Стране Басков и Мурсии. В Барселоне открыли около 400 таких пунктов.
Усилить меры власти заставили рекордные волны жары. В прошлом году температура в Испании в течение 16 дней достигала 45°C.
В 2025 году в стране зафиксировали более 150 тысяч смертей, связанных с жарой. Более 10 тысяч случаев стали следствием длительного воздействия высоких температур.
Резонанс в стране вызвала смерть 51-летней уборщицы улиц Монтсе Агилар в Барселоне. Женщина потеряла сознание во время работы при жаре около 35°C и позже умерла.
После этого в городе прошли протесты с требованием усилить защиту работников, которые трудятся под открытым небом.
В Euronews отмечают, что Европа нагревается быстрее многих других регионов мира, а экстремальная жара уже фиксируется даже в северных странах.
Напомним, 12 августа 2025 года в Ираке из-за рекордной волны жары и перегрузки энергосистемы произошёл масштабный блэкаут.
Также сообщалось, что за 2025 год в мире зафиксировали ряд температурных рекордов, в частности в Испании температура достигала +45,8°C.
