Аномальная жара: Испания запускает сеть климатических укрытий

Испания расширяет сеть климатических укрытий – специальных прохладных пространств, где люди могут переждать сильную жару. В стране растёт смертность из-за высоких температур.

Об этом сообщает Euronews.

Климатические укрытия обустраивают в библиотеках, музеях, спортивных центрах, государственных учреждениях и торговых комплексах. В таких помещениях есть кондиционеры, места для отдыха и бесплатная вода.

Прежде всего эти пространства предназначены для пожилых людей, младенцев и людей с хроническими заболеваниями, которые не могут охладиться дома.

Система уже работает в нескольких регионах Испании, в частности в Каталонии, Стране Басков и Мурсии. В Барселоне открыли около 400 таких пунктов.

Усилить меры власти заставили рекордные волны жары. В прошлом году температура в Испании в течение 16 дней достигала 45°C.

В 2025 году в стране зафиксировали более 150 тысяч смертей, связанных с жарой. Более 10 тысяч случаев стали следствием длительного воздействия высоких температур.

Резонанс в стране вызвала смерть 51-летней уборщицы улиц Монтсе Агилар в Барселоне. Женщина потеряла сознание во время работы при жаре около 35°C и позже умерла.

После этого в городе прошли протесты с требованием усилить защиту работников, которые трудятся под открытым небом.

В Euronews отмечают, что Европа нагревается быстрее многих других регионов мира, а экстремальная жара уже фиксируется даже в северных странах.

Напомним, 12 августа 2025 года в Ираке из-за рекордной волны жары и перегрузки энергосистемы произошёл масштабный блэкаут.

Також повідомлялося, що за 2025 рік у світі зафіксували ряд температурних рекордів, зокрема в Іспанії температура сягала +45,8°C.

