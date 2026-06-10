Жара до +31° и кратковременные дожди: синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Украине

В Украине 10 июня сохранится тёплая летняя погода, однако синоптики предупреждают о её неустойчивом характере. В разных регионах возможны кратковременные дожди с грозами, местами шквалы и град, тогда как температура воздуха местами будет подниматься до +31°.

Об этом сообщают синоптикиня Наталка Диденко и Укргидрометцентр.

29 декабря 2025, 18:41 Какие температурные рекорды фиксировали в мире в 2025 году В этом году мир поразил ряд температурных рекордов с отметкой плюс – в Турции, Пакистане, Индии и Испании. Подробнее – на инфографике.

По прогнозам, сегодня страна окажется вне влияния активных атмосферных фронтов, а атмосферное давление будет постепенно повышаться. В ночные часы осадков не ожидается по всей территории Украины, поэтому ночь пройдёт относительно спокойно.

Днём погодная ситуация будет неоднородной: в северных и большинстве центральных областей существенных осадков не прогнозируют. В то же время на юге, востоке и местами в других регионах из-за развития конвективных процессов возможны кратковременные дожди с грозами.

При грозах местами возможны опасные явления — град и шквалы скоростью 15–20 м/с. Эти процессы будут носить локальный и кратковременный характер.

Отдельно синоптики предупреждают о вероятности туманов в ночные и утренние часы в части регионов. Они будут образовываться из-за тёплой и влажной воздушной массы и слабого ветра.

Температурный фон останется летним: ночью +13…+18°, днём +23…+28°. Самые высокие показатели ожидаются на Закарпатье – до +31°.

В Киеве 10 июня существенных осадков не прогнозируется. Ночью будет сухо, днём возможны периоды солнечной погоды, несмотря на переменную облачность. Температура воздуха в столице повысится примерно до +26°, что будет создавать ощущение тёплого, местами душного дня.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Украине сохранится тёплая влажная воздушная масса, поэтому погода останется летней, но с периодическими локальными дождями и грозами.

Напомним, Европа сейчас переживает одну из самых мощных волн жары за последние десятилетия. В нескольких странах уже зафиксированы исторические температурные рекорды, а во Франции из-за экстремальной жары погибли как минимум семь человек.

В то же время отмечалось, что аномальная жара обойдёт Украину, а погоду будет формировать умеренно тёплый воздух, а в конце мая ожидалось похолодание.

В начале лета в Украине произошло постепенное повышение температуры воздуха после периода прохладной погоды в конце мая. В то же время в ряде регионов сохранялся нестабильный характер атмосферы с кратковременными дождями.

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