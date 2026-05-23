Синоптики рассказали, накроет ли Украину аномальная жара из Западной Европы

Несмотря на прогнозы о волне аномальной жары в странах Западной Европы, Украину она не затронет. В ближайшие дни погоду в стране будет формировать умеренно теплый воздух, а в конце мая ожидается даже похолодание.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Синоптики подчеркнули, что погодные процессы в Западной Европе не стоит автоматически переносить на территорию Украины, поскольку атмосферные условия в регионах существенно отличаются.

По прогнозу, на протяжении ближайших дней температура воздуха будет оставаться комфортной – в пределах +21-+27°С. В некоторых областях возможны кратковременные дожди и грозы. В то же время в конце мая ожидается изменение погодных условий. Температурные показатели снизятся и будут ниже средних климатических значений для этого периода.

В гидрометцентре также призвали украинцев ориентироваться прежде всего на официальные прогнозы и не реагировать на громкие сообщения об экстремальной жаре в других европейских странах.

По данным метеорологов, Европу уже в ближайшие дни накроет первая в этом сезоне масштабная волна жары: в ряде стран температура резко поднимется до +30–+38°C на фоне формирования мощного антициклона.

Тем временем Испания начала расширять сеть климатических убежищ – специальных прохладных пространств, где люди могут переждать сильную жару.

