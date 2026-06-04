В Испании в мае зафиксировали рекордное количество смертей от жары

В Испании в мае 2026 года зафиксировали наивысшее с 2015 года количество смертей, связанных со жарой.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

По оценкам испанской системы ежедневного мониторинга смертности (MoMo), в мае было зарегистрировано 101 смерть, которую связывают с высокими температурами. Это в 3,6 раза превышает средний показатель для мая за последнее десятилетие.

Больше всего от жары пострадали регионы, где в конце весны фиксировались аномально высокие температуры. В частности, в Мадриде в конце мая наблюдались волны жары, которые усиливали нагрузку на систему здравоохранения.

В целом система MoMo оценивает, что с 2015 по 2025 год в стране от чрезмерной жары могли погибнуть 27 564 человека. Худшим годом стал 2022-й с 4 789 смертями, а вторым по показателю — 2025 год с 3 832 случаями.

Специалисты также отмечают, что риск смертности растёт примерно на 9,1–10,7% на каждый градус, когда температура превышает пороговые значения, определённые как опасные для здоровья.

Напомним, Европа сейчас переживает одну из самых мощных волн жары за последние десятилетия. В нескольких странах уже зафиксированы исторические температурные рекорды, а во Франции из-за экстремальной жары погибли как минимум семь человек.

В Испании ещё в начале мая расширили сеть климатических укрытий – специальных прохладных пространств, где люди могут переждать сильную жару.

В то же время отмечалось, что аномальная жара обойдёт Украину, а погоду будет формировать умеренно тёплый воздух.

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