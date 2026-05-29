Украинские беспилотники будут производить в Канаде: что известно о новом проекте

Украина и Канада запускают совместный оборонный проект по производству беспилотников. Украинские разведывательные дроны будут изготавливать на территории Канады, а готовую технику будут передавать Силам обороны Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Соответствующую договоренность заключили представители оборонных ведомств двух стран. В рамках сотрудничества будет создано совместное предприятие Airlogix-Sentinel, которое объединит украинскую defense tech-компанию Airlogix и канадского производителя беспилотных систем Sentinel Research and Development.

Новый проект предусматривает развертывание производства украинских разведывательных беспилотников в Канаде. Ожидается, что это позволит быстрее обеспечивать украинских военных современными средствами аэроразведки и повысит эффективность планирования боевых операций.

В Минобороны подчеркивают, что сотрудничество будет выгодным для обеих сторон. Для Украины это дополнительные производственные возможности и стабильные поставки необходимой техники, а для Канады развитие собственного сектора критических технологий и доступ к украинскому опыту ведения современной войны.

В ведомстве также подчеркнули, что проект будет реализовываться при поддержке правительств обоих государств и станет очередным шагом в укреплении украинско-канадского партнерства в оборонной сфере.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада объявила о новом взносе в $200 млн в программу PURL.

Как известно, недавно Украина и Германия договорились запустить совместное производство дронов дальностью до 1500 км.

