Норвегия выделит более 100 миллионов евро на морские дроны для Украины

Власти Норвегии объявили о выделении 1,2 млрд крон (109 млн евро) Украине в рамках пакета многолетней помощи Нансена. Деньги планируют направить на разработку и закупку морских дронов.

Об этом сообщает правительство Норвегии, пишет «Европейская правда».

Этими средствами рассчитаются за разработку, производство и поставку морских дронов, созданных норвежскими и украинскими оборонными предприятиями.

8 июня 2026, 16:26 Больше всего танков на вооружение ВСУ передали Польша, Нидерланды, Дания и Германия За годы вторжения Украина получила на вооружение более 900 различных типов танков от союзников. Каких именно и от кого больше всего – на инфографике.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что страна имеет один из самых мощных в мире морских секторов, а накопленный опыт может быть использован для поддержки Украины в войне против рф.

«Норвежская морская промышленность является мировым лидером. Я рад, что этот опыт также может быть использован для поддержки борьбы Украины за свободу. Украина использует морские беспилотники для разведки, наступательных операций и для защиты от российских атак», – заявил Йонас Гар Стёре.

О новом пакете поддержки было объявлено после встречи Стёре с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита стран Северной Европы и Балтии в Таллинне.

В норвежском правительстве добавили, что морские дроны имеют важное значение для безопасности судоходства и обеспечения экспорта украинского зерна и других товаров через Черное море.

Как известно, Норвегия и Великобритания возглавляют Коалицию морского потенциала в поддержку Украины. С момента ее создания в 2023 году правительство подчеркивает использование норвежского морского опыта и промышленности для поддержки Украины в ее борьбе против россии.

Напомним, в конце апреля в Минобороны объявили, что Украина запускает совместное производство mid-strike дронов с Норвегией.

Кроме этого, власти Норвегии приняли решение выделить Украине около 40 млн евро на энергетическую поддержку, в частности, децентрализованное производство энергии.

Также мы сообщали, что сегодня Украина и Латвия заключили двустороннее соглашение в сфере развития и производства беспилотных систем. Документ подписали президент Владимир Зеленский и новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс во время встречи в Таллинне.

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