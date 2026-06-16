Зеленский прокомментировал открытие первого переговорного кластера и обратился к ЕС

Политика
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Президент Владимир Зеленский отреагировал на открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в Европейский Союз.
Getty Images

Президент Владимир Зеленский, реагируя на открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины, заявил, что страна выполнила необходимую работу и готова к дальнейшему продвижению на пути к членству в Евросоюзе.

Об этом говорится в обращении президента к Межправительственной конференции Европейского Союза, обнародованном в соцсетях.

ЕС без иллюзий: почему быстрое членство Украины до 2027 года почти нереалистичноБыстрое вступление Украины в ЕС до 2027 года почти нереально - переговорные кластеры еще не открыты политически, впереди 33 главы, сложные реформы, согласие всех стран ЕС и ратификация договора о вступлении.

«То, что происходит сегодня – открытие первого кластера в переговорах о вступлении Украины и Молдовы, – является четким сигналом о том, что прогресс Европы не остановить. Мы упорно работали, чтобы дойти до этого момента», – заявил он.

Зеленский отмечает, что за последние годы Украина и Молдова вместе предприняли важные шаги.

«Наши соседские отношения с Молдовой крепкие. Мы поддерживаем друг друга и вместе движемся к ЕС. И вместе достигнем этой цели», – подчеркнул украинский лидер.

Согласно его словам, один из самых сильных ответов, которые Европа может дать на российские атаки и постоянные акты агрессии, – «это ускорить наш процесс вступления, ускорить открытие кластеров».

«Часто создается впечатление, что нам всегда приходится бороться сильнее других, чтобы двигаться вперед на нашем пути в ЕС. Украина заслужила право двигаться быстрее. И именно такое политическое решение сегодня нужно Европе. Мы готовы к открытию всех кластеров. Мы выполнили свою работу. Все в Европе это знают. Так давайте двигаться вперед с открытием кластеров без промедления – остальных пяти кластеров после сегодняшнего открытия первого», – подчеркнул Зеленский.

Как известно, в понедельник, 15 июня, все страны Европейского Союза официально поддержали открытие первого кластера переговоров о вступлении в блок Украины и Молдовы.

Напомним, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос накануне заявила, что другие пять кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины могут быть открыты уже в июле.

По словам экспертов, Украина может завершить технические переговоры о вступлении в Европейский Союз примерно за четыре года, если для этого будет достаточно политической воли. В то же время окончательное решение о членстве останется политическим и потребует единогласной поддержки всех стран ЕС.

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