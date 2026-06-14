В ЕС назвали возможные сроки вступления Украины в союз

Украина может завершить технические переговоры о вступлении в Европейский Союз примерно за четыре года, если для этого будет достаточно политической воли. В то же время окончательное решение о членстве останется политическим и потребует единогласной поддержки всех стран ЕС.

Об этом сообщает The Guardian.

12 июня 2026, 21:07 Страны ЕС согласовали открытие первого переговорного кластера касательно вступления Украины Европейский Союз принял решение начать первый кластер переговоров по вступлению Украины и Молдовы.

В понедельник, 15 июня, Украина и Молдова в Люксембурге официально откроют первый кластер переговоров о членстве в ЕС. Он охватывает разделы, связанные с верховенством права и демократией.

Открытие первого кластера открывает путь к переговорам по другим направлениям, в частности по единому рынку, окружающей среде, экономической и социальной политике.

По оценкам чиновников ЕС, Украина может завершить техническую часть переговоров примерно за четыре года. Однако для вступления страна должна принять тысячи европейских законов и получить единогласное одобрение всех государств-членов Евросоюза.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все необходимое, а открытие первого кластера является важной политической и моральной поддержкой государства.

«Украина делает все необходимое, и важно, что ЕС также держит свое слово. Открытие первого кластера – это значительная политическая и моральная поддержка нашего государства и нашего народа», – сказал он.

Эксперт аналитического центра Bruegel Хизер Граббе назвала открытие первого кластера началом процесса достижения соглашения о членстве. В то же время она предупредила, что для Украины это будет «проверка реальности», ведь быстро принять, внедрить и обеспечить выполнение законов ЕС не получится.

По данным The Guardian, в Брюсселе в целом положительно оценивают усилия Киева по реформам, однако остаются недовольны их темпами. Украина, по информации издания, выполнила лишь 15% из 10-пунктного плана, согласованного с Еврокомиссией в декабре 2025 года.

Открытие первого кластера стало возможным после того, как Венгрия сняла блокирование, а страны ЕС единогласно согласовали старт этого этапа переговоров.

Как известно, Украина рассчитывает не позднее июля 2026 года открыть все шесть переговорных кластеров в рамках процесса вступления в Европейский Союз, а уже в 2027 году подписать договор о членстве.

Также сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб предложил масштабное расширение Европейского Союза до 40 государств. Среди 13 претендентов он назвал Украину, Турцию и даже Канаду.

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