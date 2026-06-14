В ЕС назвали возможные сроки вступления Украины в союз

Политика
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все необходимое, а открытие первого кластера является важной политической и моральной поддержкой государства.
Фото: АР

Украина может завершить технические переговоры о вступлении в Европейский Союз примерно за четыре года, если для этого будет достаточно политической воли. В то же время окончательное решение о членстве останется политическим и потребует единогласной поддержки всех стран ЕС.

Об этом сообщает The Guardian.

Страны ЕС согласовали открытие первого переговорного кластера касательно вступления УкраиныЕвропейский Союз принял решение начать первый кластер переговоров по вступлению Украины и Молдовы.

В понедельник, 15 июня, Украина и Молдова в Люксембурге официально откроют первый кластер переговоров о членстве в ЕС. Он охватывает разделы, связанные с верховенством права и демократией.

Открытие первого кластера открывает путь к переговорам по другим направлениям, в частности по единому рынку, окружающей среде, экономической и социальной политике.

По оценкам чиновников ЕС, Украина может завершить техническую часть переговоров примерно за четыре года. Однако для вступления страна должна принять тысячи европейских законов и получить единогласное одобрение всех государств-членов Евросоюза.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все необходимое, а открытие первого кластера является важной политической и моральной поддержкой государства.

«Украина делает все необходимое, и важно, что ЕС также держит свое слово. Открытие первого кластера – это значительная политическая и моральная поддержка нашего государства и нашего народа», – сказал он.

Эксперт аналитического центра Bruegel Хизер Граббе назвала открытие первого кластера началом процесса достижения соглашения о членстве. В то же время она предупредила, что для Украины это будет «проверка реальности», ведь быстро принять, внедрить и обеспечить выполнение законов ЕС не получится.

По данным The Guardian, в Брюсселе в целом положительно оценивают усилия Киева по реформам, однако остаются недовольны их темпами. Украина, по информации издания, выполнила лишь 15% из 10-пунктного плана, согласованного с Еврокомиссией в декабре 2025 года.

Открытие первого кластера стало возможным после того, как Венгрия сняла блокирование, а страны ЕС единогласно согласовали старт этого этапа переговоров.

Как известно, Украина рассчитывает не позднее июля 2026 года открыть все шесть переговорных кластеров в рамках процесса вступления в Европейский Союз, а уже в 2027 году подписать договор о членстве.

Также сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб предложил масштабное расширение Европейского Союза до 40 государств. Среди 13 претендентов он назвал Украину, Турцию и даже Канаду.

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