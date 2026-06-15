Венгрия предупредила Украину о последствиях в случае невыполнения договорённостей о меньшинствах

Политика
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Венгрия заявила, что процесс вступления Украины в ЕС может быть автоматически приостановлен в случае невыполнения договорённостей по защите прав национальных меньшинств.
Фото getty images

В случае невыполнения Украиной договорённостей по защите прав национальных меньшинств процесс её вступления в Европейский Союз может быть автоматически приостановлен на одном из этапов переговоров.

Об этом заявила государственный секретарь по делам ЕС Венгрии и глава МИД страны Анита Орбан, передаёт Telex.

Историческое соглашение между Венгрией и Украиной о нацменьшинстве вступило в силу – МадярУкраина и Венгрия официально заключили соглашение об образовательных, культурных, языковых и политических правах венгерской общины в Закарпатье.

Как известно, Будапешт и Киев после нескольких недель интенсивных переговоров достигли двустороннего соглашения, которое касается прав венгерского меньшинства в Закарпатье, в частности в сферах образования, государственного управления, использования символики и культуры.

Венгерская чиновница утверждает, что выполнение этого соглашения стало частью процесса евроинтеграции Украины и его соблюдение будет ключевым условием на начальном этапе переговоров о вступлении в Европейский Союз.

«Это означает, что если украинское государство не выполнит это соглашение, процесс в рамках первого переговорного кластера автоматически останавливается», – заявила Орбан.

В Будапеште подчёркивают, что продолжают поддерживать «реформный и результативный» подход к расширению ЕС, однако ожидают выполнения всех взятых обязательств. Ранее венгерские чиновники заявляли, что открытие переговорных кластеров без механизма контроля выполнения договорённостей может ослабить возможности влияния на соблюдение прав венгерского меньшинства в Украине.

Напомним, 13 июня Украина и Венгрия официально заключили соглашение по образовательным, культурным, языковым и политическим правам венгерской общины в Закарпатье. После этого Будапешт согласился на открытие первого переговорного кластера в процессе вступления Украины в ЕС.

Накануне стало известно, что в ЕС ожидают, что в июле будет открыт остальной пять кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

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