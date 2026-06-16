Зеленский ответил на предложение Пескова о встрече в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский исключил встречу с главой Кремля на территории российской федерации. Вместо этого он предлагает провести переговоры на территории нейтральной страны.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во вторник, 16 июня, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита «Большой семерки» (G7).

Он отметил, что путин на самом деле не хочет прекращения войны и подчеркнул, что Украина в «такие игры» диктатора россии играть не будет.

16 июня 2026, 14:34 Зеленский рассказал о реакции стран G7 на последнюю атаку россии Зеленский заявил, что все страны G7 выразили поддержку Украине и осудили российские атаки на гражданскую инфраструктуру. Лидеры также единогласно считают, что войну нужно останавливать

«Я знаю, что путин через разных лидеров неоднократно предлагал приехать в Москву. Но это игры. Мы не играем в такие игры. Нужна нейтральная страна. Это не россия и не Украина. Причины очевидны», – сказал он.

Президент повторил, что страной для встречи могла бы стать Швейцария, Турция, или одна из стран Ближнего Востока или даже Соединенные Штаты. По его словам, решение, приглашать ли стороны, зависит от президента Трампа.

«Я считаю, что это очень важно – попытаться организовать такую встречу до наступления зимы. россия должна знать, что если мы пережили очень тяжелую зиму, то и для нее следующая зима не будет легкой. Именно поэтому мое предложение – диалог», – добавил Зеленский.

Также президент прокомментировал возможность и сроки возобновления переговоров с россией при посредничестве США. Он заявил, что организовать такие дискуссии «очень сложно», напомнив, что хотел воспользоваться возможностью саммита G7, но «россия не разделяет эту точку зрения».

«Я не уверен, что они получили позитивные сигналы от Соединенных Штатов», – сказал украинский президент.

В то же время Зеленский заверил, что Украина политически готова к окончанию войны и прекращению огня, а россия, напротив, не демонстрирует серьезной активности по этому вопросу.

Ранее сегодня российская федерация заявила, что не получала официальных предложений от Владимира Зеленского или его представителей относительно возможной встречи с диктатором владимиром путиным на полях саммита «Большой семерки» (G7), который сейчас проходит во французском Эвиане. Также у путина предложили Зеленскому приехать в Москву.

Как известно, накануне саммита во Франции президент Владимир Зеленский предлагал российскому диктатору владимиру путину провести встречу во время саммита «Большой семерки», начавшегося во Франции. Но Киев «не получил никакого четкого ответа» на это предложение.

Тем временем президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал продолжение войны россией против Украины «просто безумством» и призвал Москву заключить мирное соглашение.

Кроме этого президент Зеленский сообщил, что специалисты из Швейцарии помогут Украине восстановить Киево-Печерскую лавру, которая претерпела масштабные разрушения в результате удара российской федерации по Киеву 15 июня.

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