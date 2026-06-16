Зеленский рассказал о реакции стран G7 на последнюю атаку россии

Все страны «Большой семерки» (G7) во время саммита выразили безусловную поддержку Украине и осудили очередные российские удары по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По словам главы государства, позиция лидеров ведущих стран мира является четким и важным сигналом.

«Сегодня в течение нашего саммита все страны «Семерки» полностью поддержали Украину. Все они осудили удары по гражданской инфраструктуре, по нашим людям и по Лавре», – отметил президент.

Зеленский рассказал, что показал иностранным коллегам фотографии последствий последних обстрелов и масштабных пожаров, подчеркнув героизм украинских спасателей, которые ликвидировали огонь. Он добавил, что мировые лидеры единогласно осуждают действия Кремля.

«Все реально не понимают логику лидера агрессивной россии. Участники саммита согласились, что в любом случае надо останавливать войну, это логично. Все считают, что не видят желания со стороны россии, что она играет в игры, что, прежде всего путин не хочет ее заканчивать. Но его надо заставить это сделать, в том числе через санкции», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский также провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом и госсекретарем США Марко Рубио на полях саммита G7 во Франции. Детали разговора пока неизвестны.

В то же время Трамп после разговора с Зеленским назвал продолжение войны россией против Украины «просто безумием» и призвал Москву заключить мирное соглашение.

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