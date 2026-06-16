У путина впервые прокомментировали возможность встречи с Зеленским на G7

Российская федерация заявила, что не получала официальных предложений от Владимира Зеленского или его представителей относительно возможной встречи с диктатором владимиром путиным на полях саммита «Большой семерки» (G7), который сейчас проходит во французском Эвиане.
Об этом российским медиа заявил пресс-секретарь президента рф дмитрий песков 16 июня, пишут «Ведомости».
«Конечно, этого не было. Да и официальных каналов между Москвой и Киевом нет, как вы знаете», – прокомментировал песков вопрос журналистов.
Также представитель Кремля вызывающе напомнил, что Зеленскому путиным было «все сказано, и все предложено». О чем именно и где, он не уточнил.
Вдобавок к этому представитель путина в очередной раз пригласил Владимира Зеленского поехать в Москву.
«Он всегда может приехать в Москву, где его примут», – сказал он.
Напомним, накануне саммита во Франции стало известно, что президент Владимир Зеленский предлагал российскому диктатору владимиру путину провести встречу во время июньского саммита «Большой семерки», начавшегося во Франции. В то же время он добавил, что Киев «не получил четкого ответа» на предложение провести переговоры.
Позже украинский лидер заявил, что даже говорил с американским лидером Дональдом Трампом о возможности встречи с российским диктатором владимиром путиным на американской территории. Однако, глава Кремля, по его словам, этого не хочет.
Тем временем европейские союзники опасаются, что президент США Дональд Трамп после возвращения внимания к войне в Украине может попытаться самостоятельно вести переговоры с Москвой, оставив Европу в стороне от процесса.
Также мы сообщали, что в Кремле заявили, что визит посланников Трампа в рф в ближайшее время не ожидается.
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