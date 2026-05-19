В ЕК раскритиковали решение Штатов продлить ослабление нефтяных санкций против россии

Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис подверг критике решение США продлить действие исключений из санкций в отношении российской нефти.

Его заявление приводит портал Euractiv.

По словам Домбровскиса, решение Вашингтона лишь усиливает финансовые возможности Москвы на фоне войны вокруг Ирана и роста цен на энергоносители.

«С точки зрения ЕС, мы не считаем, что сейчас подходящее время для ослабления давления на россию», – заявил он перед встречей министров финансов G7 в Париже.

Euractiv также приводит данные финского аналитического центра CREA. Согласно им, в апреле доходы россии от экспорта ископаемого топлива достигли 733 млн евро в сутки – это самый высокий показатель за последние два с половиной года.

Напомним, ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что Вашингтон не планирует снова продлевать исключения, которые позволяют продажу российской нефти и нефтепродуктов, уже находящихся в море, однако затем США изменили позицию после обращений более десяти стран, зависящих от энергоснабжения.

Стоит также отметить, что в апреле средняя цена российской нефти, используемой для налогообложения, на фоне войны в Иране выросла до самого высокого показателя с сентября 2014 года.

