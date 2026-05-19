Минфин США ещё на месяц продлит смягчение санкций против российской нефти

Администрация президента США Дональда Трампа продлит ещё на один месяц действие исключения из санкций, которое позволяет продажу российской сырой нефти, уже загруженной на танкеры.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, пишет Politico.

13 апреля 2026, 16:51

Как отмечается, решение принято на фоне сохранения напряжённости на мировом энергетическом рынке из-за перебоев судоходства в Ормузском проливе, что продолжает влиять на поставки нефти и удерживает высокие цены на сырьё.

По данным американских властей, генеральная лицензия, которую выдаёт Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, позволяет любой стране покупать российскую нефть, уже находящуюся в море. Исключение было впервые введено в марте, затем продлено в апреле, и теперь – ещё на третий месяц подряд.

Цель решения, по словам Бессента, заключается в стабилизации рынка физической нефти и обеспечении поставок для наиболее энергетически уязвимых стран. Он также заявил, что это должно уменьшить возможности накопления дешёвой российской нефти со стороны Китая.

В то же время критики считают, что такая политика фактически позволяет россии получать дополнительные доходы от высоких цен на нефть, что поддерживает её военную экономику на фоне войны против Украины.

Напомним, ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не планирует снова продлевать исключения, которые позволяют продажу российской нефти и нефтепродуктов, уже находящихся в море, однако затем изменил позицию после обращений более десяти стран, зависящих от энергоснабжения.

Как известно, впервые американский Минфин пошёл на такой шаг в начале марта из-за опасений возможных перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока.

Тогда разрешение касалось российской нефти, которая фактически «застряла в море», и действовало в период с 12 марта по 11 апреля. Позже администрация президента Дональда Трампа продлила смягчение санкций до 16 мая.

