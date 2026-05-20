Доходы россии от продажи нефти и газа в мае вырастут почти на 40% – СМИ

Доходы российского бюджета от продажи нефти и газа в мае могут вырасти на 39% в годовом исчислении – до около 700 млрд рублей или 9,8 млрд долларов США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты.

13 апреля 2026, 16:51 Главные покупатели российской нефти в мире: распределение за годы большой войны Крупнейшими импортерами нефти рф остаются Китай и Индия. В первую пятерку покупателей за все годы большой войны в Украине также вошли ЕС, Турция и Бразилия. Подробнее – на инфографике.

Причиной такого скачка называют резкий рост мировых цен на нефть на фоне войны вокруг Ирана и обострение ситуации на Ближнем Востоке.

При этом по сравнению с апрелем нефтегазовые доходы россии могут сократиться примерно на 17%. Это связано с необходимостью проведения налоговых выплат и ростом государственных компенсаций для нефтеперерабатывающих заводов.

Несмотря на ожидаемый рост в мае, всего за январь-май 2026 года доходы федерального бюджета россии от нефти и газа, по оценкам журналистов, сократились примерно на треть – до 3 трлн рублей.

Напомним, 19 мая администрация президента США Дональда Трампа продлила ещё на один месяц действие исключения из санкций, которое позволяет продажу российской сырой нефти, уже загруженной на танкеры. В Еврокомиссии раскритиковали это решение Штатов.

На инфографике «Слово и дело» – сколько нефти продала россия за четыре года вторжения в Украину и какой была средняя цена за баррель каждый год. Отдельно мы исследовали, как Индия и Китай наращивали импорт нефти из россии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.