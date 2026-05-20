Доходы россии от продажи нефти и газа в мае вырастут почти на 40% – СМИ

Доходы российского бюджета от продажи нефти и газа в мае могут вырасти на 39% в годовом исчислении – до около 700 млрд рублей или 9,8 млрд долларов США.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты.
Причиной такого скачка называют резкий рост мировых цен на нефть на фоне войны вокруг Ирана и обострение ситуации на Ближнем Востоке.
При этом по сравнению с апрелем нефтегазовые доходы россии могут сократиться примерно на 17%. Это связано с необходимостью проведения налоговых выплат и ростом государственных компенсаций для нефтеперерабатывающих заводов.
Несмотря на ожидаемый рост в мае, всего за январь-май 2026 года доходы федерального бюджета россии от нефти и газа, по оценкам журналистов, сократились примерно на треть – до 3 трлн рублей.
Напомним, 19 мая администрация президента США Дональда Трампа продлила ещё на один месяц действие исключения из санкций, которое позволяет продажу российской сырой нефти, уже загруженной на танкеры. В Еврокомиссии раскритиковали это решение Штатов.
На инфографике «Слово и дело» – сколько нефти продала россия за четыре года вторжения в Украину и какой была средняя цена за баррель каждый год.
