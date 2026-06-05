В Кремле заявили, что визит посланников Трампа в рф в ближайшее время не ожидается

Пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не ждут визита специальных посланников президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.
Его заявление приводят росСМИ.
«Нет, не ожидается», – ответил Песков на вопрос журналистов о возможном визите представителей США.
Стоит отметить, что в конце мая представитель путина Кирилл Дмитриев утверждал, что Уиткофф якобы планирует прилететь в россию в ближайшее время. При этом деталей возможного визита он не раскрывал.
Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщал о возможном приезде в Киев спецпредставителя США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в апреле.
Впоследствии выяснилось, что посланники Дональда Трампа отложили поездку в украинскую столицу, хотя этот визит обсуждали месяцами. Вероятной причиной отсрочки называют отсутствие прогресса в вопросе мирных переговоров.
А 31 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что визит Уиткоффа и Кушнера в Киев все еще планируется и может состояться в течение двух недель.
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