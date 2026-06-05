В Кремле заявили, что визит посланников Трампа в рф в ближайшее время не ожидается

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Песков сообщил, что в Кремле пока не ждут визита специальных посланников президента США, несмотря на недавнее заявление Дмитриева.
Фото: росСМИ

Пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не ждут визита специальных посланников президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Его заявление приводят росСМИ.

Переговоры по-российски: как Кремль ищет паузуАнализ кремлевской риторики о готовности к миру после парада 9 мая: визит Фицо, попытка навязать удобных посредников, риск Минска-3 и угрозы для Украины, ЕС и соседей россии.

«Нет, не ожидается», – ответил Песков на вопрос журналистов о возможном визите представителей США.

Стоит отметить, что в конце мая представитель путина Кирилл Дмитриев утверждал, что Уиткофф якобы планирует прилететь в россию в ближайшее время. При этом деталей возможного визита он не раскрывал.

Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщал о возможном приезде в Киев спецпредставителя США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в апреле.

Впоследствии выяснилось, что посланники Дональда Трампа отложили поездку в украинскую столицу, хотя этот визит обсуждали месяцами. Вероятной причиной отсрочки называют отсутствие прогресса в вопросе мирных переговоров.

А 31 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что визит Уиткоффа и Кушнера в Киев все еще планируется и может состояться в течение двух недель.

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