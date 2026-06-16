Военный корабль рф произвел предупредительные выстрелы по гражданской яхте в Ла-Манше – СМИ

Российский военный фрегат открыл предупредительный огонь по гражданской яхте в проливе Ла-Манш после того, как она приблизилась к нему.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с инцидентом.

14 июня 2026, 18:01 Суда теневого флота начали избегать Ла-Манша после задержания Британией одного из танкеров – СМИ После задержания Британией танкера теневого флота ряд других судов, связанных с перевозкой российской нефти, начал менять маршруты.

Речь идет о российском фрегате «Адмирал Григорович», который ранее был замечен в патрулировании судов теневого флота рф. По информации журналистов, инцидент произошел около 11:40 между островом Уайт и побережьем Франции, вблизи Нормандии.

По предварительным данным, военный корабль произвел выстрелы с расстояния в 450 метров в сторону яхты с британской регистрацией. Никто из тех, кто находится на борту яхты, не пострадал.

Министерство обороны Великобритании в ответ на запрос BBC сообщило, что уже проверяет сообщения об инциденте в проливе.

Напомним, на прошлой неделе Великобритания впервые перехватила российский нефтяной танкер теневого флота, который пытался пройти через Ла-Манш. Премьер Кир Стармер заявил, что операция стала еще одним ударом по россии и тем, кто финансирует войну против Украины.

Позже Минобороны Британии раскрыло детали операции по перехвату российского танкера.

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